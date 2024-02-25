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Что говорить – это тактика известная. Ее избирают для того, чтобы попытаться максимально затянуть время. В надежде, что это позволит найти хоть какой-то выход из безвыходного положения. Или даст возможность замести следы своих неблаговидных поступков. А, возможно, дополнительное время требуется для того, чтобы продолжить, пусть и ненадолго, но еще пользоваться занимаемым служебным положением.

Похоже, что всеми тремя мотивами руководствуется гражданин Молдовы Александр Зоет, которому очень не хочется покидать Украину. И Одессу, в частности.

Кто этот человек и почему к нему приковано такое внимание одесских средств массовой информации, наша газета рассказывала в прошлом выпуске газеты. Статья называлась – «Дан приказ ему: домой!».

Напомним, что Александр Зоет, который, впрочем, откликается еще на несколько фамилий – Шайхет, Резник, Блюм, о чем свидетельствует база данных Государственного реестра населения Республики Молдовы, в свое время стал председателем правления объединения совладельцев многоквартирного дома в престижном жилом комплексе «Граф», что находится в прибрежной зоне. Почему люди оказали ему доверие? На этот вопрос ответ простой: умеет этот «товарищ» стать своим, знает, как добиться доверительного расположения к себе.

Но, как говорится, сколько веревочке не виться…Достаточно быстро жильцы ЖК «Граф» обнаружили, что председатель правления ОСМД их просто дурит. В итоге неблаговидные деяния Александра Зоета на посту руководителя объединения совладельцев многоквартирного дома получили четкую правовую квалификацию. Было возбуждено несколько уголовных производств.

Самое громкое из них – по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины: «присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц». Примечательно, что буквально совсем недавно, 14 февраля, следственный судья Приморского районного суда г. Одессы Л. Ершова удовлетворила ходатайство следователя, старшего лейтенанта полиции С. Беликова, о доступе к документам ОСМД «Граф» в рамках уголовного производства, открытого по статье 191 часть 4 и 356 («самоуправство») УК Украины. Вот только как следственные органы смогут реализовать вышеназванное ходатайство – непонятно. Дело в том, что Александр Зоет на связь не выходит, от правоохранителей прячется, повестки игнорирует, документы, что от него требуют, не предоставляет. А по исковым заявлениям, которыми он бомбардирует судебные инстанции, его интересы представляют адвокаты. При этом А. Зоет делает все, чтобы запутать Фемиду и оттянуть время принятия очевидного решения о выдворении его с территории Украины на родину, в Молдову. Так, заседание в Приморском районном суде г. Одессы, состоявшееся в прошлую пятницу под председательствованием судьи Х. Яремы, ясности не добавило. Рассмотрение иска о признании противоправным и отмене решения о принудительном возвращении в страну происхождения или третью страну иностранца или лица без гражданства Шойхета Александра, а также о признании противоправным запрета ему въезда в Украину сроком на 3 года, было приостановлено из-за того, что Одесский окружной административный суд будет также рассматривать иск Зоета к Центрально-южному управлению Государственной миграционной службы Украины и Главному управлению Государственной миграционной службы Украины в Одесской области. Что настораживает в этой ситуации? Прежде всего то, что данное дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без участия сторон. Хочется надеяться, что судья Одесского окружного административного суда В. Попов не станет затягивать процедуру рассмотрения, уложится в сроки, отведенные законодательством. Ведь каждый день пребывания Зоета-Шайхета в Украине оборачивается финансовыми убытками для ОСМД, так как проворовавшийся председатель правления по-прежнему имеет доступ к средствам объединения.

Ну и правильным было бы – с учетом общественного резонанса и внимания СМИ – пригласить все-таки стороны в судебное заседание. А заодно и позвать прессу – дабы продемонстрировать торжество духа и буквы закона.

Начало здесь, здесь и здесь.