Китай, который не будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии в эти выходные, накануне швейцарской встречи лоббирует свой "мирный план" среди мировых правительств.

Источник: Reuters после общения с 10 неназванными дипломатами, "Европейская правда"

Детали: По словам дипломатов, с приближением Саммита мира Китай активизировал свою информационно-пропагандистскую деятельность через встречи с иностранными чиновниками, которые приезжают с визитом, телефонные звонки и сообщения иностранным представительствам на китайской платформе WeChat.

Специальный посланник Пекина по делам Евразии Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты и встретился с официальными лицами развивающихся стран в их посольствах в Пекине, отметили дипломаты.

Объясняя, почему он не будет присутствовать на Саммите мира, Китай пытается привлечь развивающиеся страны к "мирному плану" из шести пунктов, который он обнародовал вместе с Бразилией в прошлом месяце.

В разговорах с развивающимися странами Китай не критиковал саммит в Швейцарии и прямо не просил страны воздержаться от участия, сообщили агентству пекинские дипломаты.