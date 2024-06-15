Правда ли это и какие документы действительно спрашивают у женщины при пересечении границы, в комментарии РБК-Украина рассказывает адвокат юридической компании "Де-юре" Лариса Кись.

Спрашивают ли у женщины документы мужа о военном учете

Порядок пересечения границы женщин с детьми урегулирован Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57. В него внесли многочисленные изменения, напоминает Лариса Кись.

Сейчас для пересечения границы матери с ребенком нужно иметь с собой следующие документы:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу; проездной документ ребенка (действует в течение срока, на который он выдан); свидетельство о рождении ребенка.

Также может потребоваться свидетельство о расторжении брака или его заключении, в случае разных фамилий у матери и ребенка.

"С марта 2022 года выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении матери осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка – при отсутствии паспорта гражданина Украины", – комментирует адвокат.

Если ребенок выезжает с бабушкой, дедом, совершеннолетними братом, сестрой, мачехой, отчимом или другими лицами пересечение границы разрешается по письменному заявлению одного из родителей, заверенному органом опеки и попечительства.

Есть ли среди таких документов военно-учетные документы мужа и отца детей?

"По состоянию на 12 июня 2024 года изменений в порядке пересечения границы в части требования к женщинам (женам) предоставлять копии военно-учетных документов своих мужчин, или отца детей – отсутствуют, как и предоставление его согласия. Наличие или отсутствие данных об отце ребенка в Реестре призывников , военнообязанных и резервистов ("Оберег") не является основанием для отказа в пересечении границы ни матери, ни ребенку", – отмечает собеседница.

О требовании к жене иметь при себе оригинал военно-учетного документа мужа/отца ребенка вообще речь не может идти – оригиналы муж должен носить с собой. Соответственно он не может передать их жене для выезда за границу, уверяет Лариса Кись.