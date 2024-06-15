В Киеве 22-летний работник столичного банка вынес из учреждения 400 тысяч долларов. Об этом сообщает Национальная полиция.

В полицию Киева поступило сообщение от охранников одного из столичных финансовых учреждений о том, что они обнаружили нехватку большой суммы денег.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Соломенского управления полиции выяснили, что к исчезновению средств причастен 22-летний работник банка.

Оказалось, что во время очередной процедуры учета подозреваемый воспользовался моментом и спрятал в свой рюкзак 4 пакета валюты наличными и вышел на обеденный перерыв. Позже, в тот же день, другие сотрудники банка обнаружили недостаток в сумме около 16 млн гривен.

Его задержала полиция. Парню грозит 12 лет тюрьмы.





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