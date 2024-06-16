"Ни одна машина не должна принимать решение о лишении человека жизни", - заявил на саммите "Группы семи" в Италии папа римский Франциск

Папа римский Франциск обратился к лидерам саммита G7 на юге Италии, став первым понтификом, который принял участие в такой встрече.

Выступая в рамках специального круглого стола, Франциск призвал их обеспечить защиту человеческого достоинства при разработке и использовании искусственного интеллекта, предупредив, что столь мощные технологии рискуют превратить сами человеческие отношения в алгоритмы.

"Перед лицом чудес машин, которые, кажется, умеют выбирать самостоятельно, мы должны четко осознавать, что принятие решений, даже когда мы сталкиваемся с их порой драматическими и неотложными аспектами, всегда должно оставаться за человеком", - сказал он.

"Мы обречем человечество на будущее без надежды, если отнимем у людей способность принимать решения относительно себя и своей жизни, обрекая их на зависимость от выбора машин", - добавил понтифик.

Франциск, приглашенный принимающей стороной - Италией, использовал свой моральный авторитет на заседании "Группы семи", выступив на специальной сессии, посвященной опасностям и перспективам ИИ.

При этом он предложил этический взгляд на проблему, которая все чаще фигурирует в повестке дня международных саммитов и заседаний на национальном уровне.

Понтифик заявил, что политики должны взять на себя инициативу в обеспечении того, чтобы ИИ оставался ориентированным на человека, чтобы решения о применении оружия или даже менее смертоносных инструментов всегда принимались людьми, а не машинами.

Говоря об автономном оружии, он заявил, что решение о том, убивать человека или нет, никогда не должно оставаться за машинами.

Ни одна машина не должна принимать решение о лишении человека жизни Франциск папа римский

"Позвольте мне настоять на том, что в свете трагедии, которой являются вооруженные конфликты, необходимо срочно пересмотреть разработку и использование устройств, подобных так называемому "смертоносному автономному оружию", и в конечном итоге запретить их применение. Нужно начать с эффективного и конкретного обязательства ввести более строгий и надлежащий человеческий контроль. Ни одна машина не должна лишать человека жизни", - сказал он.

Итоговое заявление G7 в значительной степени отразило его опасения. Лидеры пообещали лучше координировать управление и нормативно-правовую базу, окружающую ИИ, чтобы он был "ориентирован на человека".

В то же время они признали потенциальное влияние на рынки труда машин, которые заменят людей, и на систему правосудия - алгоритмов, предсказывающих рецидив преступлений.

"Мы будем стремиться к инклюзивной цифровой трансформации, ориентированной на человека, которая способствует экономическому росту и устойчивому развитию, максимизирует выгоды и управляет рисками в соответствии с нашими общими демократическими ценностями и уважением к правам человека", - заявили они.

Приняв участие в саммите, Франциск присоединился к целому ряду стран и глобальных организаций, настаивающих на усилении оградительных мер в отношении искусственного интеллекта после бурного развития генеративного ИИ, начало которому положил чатбот ChatGPT от OpenAI.