Украина и спецкомитет кредиторов, представляющий собственников почти 20% еврооблигаций, в период с 3 по 14 июня провели переговоры и обменялись предложениями по реструктуризации, однако не смогли достичь соглашения, в том числе из-за неприемлемости предложенных коммерческими кредиторами условий для МВФ и Группы официальных кредиторов Украины.

Как передает Delo.ua, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение Минфина на Лондонской фондовой бирже в понедельник, 17 июня.

"Предложение... было доведено до сведения сотрудников МВФ, которые предварительно оценили его как не отвечающее целевым показателям DSA (Debt Sustainability Analysis) МВФ. Об этом также сообщили в секретариате Группы кредиторов Украины, который подтвердил, что любые денежные потоки в течение периода действия программы МВФ должны оставаться символическими", – говорится в сообщении Минфина на Лондонской фондовой бирже в понедельник.

Также в релизе говорится, что хотя Украина и специальный комитет кредиторов не пришли к согласию относительно условий реструктуризации в течение периода консультаций, Украина и специальный комитет кредиторов продолжат взаимодействие и конструктивные дискуссии через своих соответствующих консультантов.

"Украина продолжит двусторонние переговоры с другими инвесторами, с целью достижения дальнейшего прогресса и достижения принципиального соглашения при первой же возможности", - отмечается в релизе.

Как передает Forbes, владельцы облигаций отклонили предложение Украины снизить стоимость валютных облигаций на 60% на переговорах в этом месяце. Комитет инвесторов, представляющий собственников около 20% облигаций, предложил снизить стоимость облигаций на 22%. Однако, по данным Минфина, МВФ заявил, что это приведет к невыполнению ключевых долговых обязательств.

Минфин также предлагал инвесторам инструмент на случай непредвиденных обстоятельств, выплаты по которым могут начаться только после 2027 года. Они зависят от выполнения Украиной целевых показателей налоговых поступлений, установленных МВФ.

На сайте Минфина сообщается, что в течение следующих недель правительство Украины проведет консультации с держателями еврооблигаций за пределами Комитета собственников еврооблигаций и соберет отзывы от более широкого сообщества инвесторов по структуре соглашения и инструментов. Достижение договоренности с инвесторами по условиям реструктуризации ожидается до 1 августа 2024 года.