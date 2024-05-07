Владельцы украинских облигаций будут давить на Украину, чтобы она возобновила выплаты по госдолгу уже в следующем году. Может ли произойти дефолт из-за неспособности Украины платить долги или у нас есть шанс на новую реструктуризацию.

Угрозы кредиторов

Иностранные компании – владельцы облигаций, включая BlackRock и Pimco, планируют оказывать давление на Украину, чтобы она снова начала выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Напомним, страны Большой семерки предоставили Украине возможность отложить выплату долгов до 2027 г. В то же время пауза в выплатах евробондов истекает в августе 2024 г. И именно их владельцы сейчас хотят, чтобы Украина возобновила выплаты в следующем году.

По информации WSJ, группа, держащая около пятой части неоплаченных еврооблигаций Украины на 20 млрд долл., недавно сформировала комитет и наняла юристов и банкиров, чтобы вести переговоры.

“Кредиторы хотят, чтобы Украина заключила соглашение, по которому возобновила бы выплаты в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны. Некоторые владельцы облигаций группы обсуждали эти планы с чиновниками в Киеве”, - говорится в публикации WSJ.

По информации издания, Украина готовится начать переговоры с владельцами облигаций в этом месяце, а советники Киева работают над тем, чтобы привлечь к ним правительства США и других стран.

WSJ утверждает, что без соглашения Украина может объявить дефолт по окончании долговых каникул в августе этого года.

Владельцы облигаций надеются получить до 500 млн долл. в виде ежегодных процентных платежей после согласия на списание долга. Они дали понять, что могут быть готовы предоставить дальнейшее списание долга позже.

Интересно, что некоторые обладатели облигаций предложили использовать замороженные российские активы в Европе и Северной Америке для погашения части задолженности.

В свою очередь известно, что США и их союзники, которые согласились предоставить Украине долговые каникулы, обеспокоены тем, что владельцы облигаций могут начать получать выплаты раньше, чем они.

В то же время, украинские эксперты считают, что публикация WSJ - это попытка напугать Украину.

Так, Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра напоминает, что большинство долгов реструктуризировано по решению Парижского клуба и стран G7 до 2027 г. А по поводу остальных долгов будут вестись переговоры.

“Эта статья попытки на нас давить. Ее авторы не знают, что BlackRock и Pimco не владеют нашими ОВГЗ, они только посредники, акции они покупали не для себя, а для клиентов”, – говорит эксперт.

По его мнению, даже после 2027 года Украина еще не начнет выплачивать долги.

Почему сейчас потребовали уплаты долга

Инвесторы начали говорить о продлении выплат именно сейчас из-за того, что в Украине снова зафиксирован рекордный долг. Он может стать причиной дефолта, а в таком случае долги списываются, так что кредиторы боятся потерять свои деньги. Именно поэтому они засуетились, а тут еще и срок каникул скоро истекает.

Напомним, по информации Минфина, по итогам марта государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5 трлн 924,25 млрд. грн или 151,05 млрд. долл. Это новый исторический рекорд.

Рост госдолга произошел на фоне получения Украиной больших объемов международной помощи в виде долгосрочных кредитов.

В то же время эксперты не видят в рекордном долге больших проблем для Украины.

По словам Охрименко, у нас 1 апреля 2024 г. зафиксирован государственный долг в ОВГЗ на сумму 1,6 трлн грн, но ими, как правило, владеют НБУ и государственные банки. На этот долг не стоит обращать внимание, потому что можно просто сделать новый выпуск акций.

Между тем, зарубежные долги составляют 107 млрд долл. Из них всего 20 млрд долл. - это еврооблигации, которыми владеют разные зарубежные инвесторы. Но эти облигации в основном куплены через оффшоры, поэтому их Парижский клуб реструктуризировал на 5 лет.

Все остальное – это кредиты ЕС и США, они имеют особый статус. Их выдавали на 20 лет и, скорее всего, будут погашать за счет арестованных средств РФ. Есть еще кредиты МВФ – около 20 млрд долл., но их тоже, как правило, погашают за счет новых кредитов фонда.

Вероятность дефолта минимальна

На угрозы кредиторов уже есть реакция чиновников Украины. Так, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прокомментировал статью WSJ и заверил, что вероятность полноценного дефолта на данном этапе минимальна.

“Единственное о чем можно говорить с уверенностью - это то, что вероятность полноценного дефолта, когда стороны вообще не договорятся о реструктуризации, на данном этапе минимальна”, - сказал он.

По его словам, об этом свидетельствуют три следующих факта. Во-первых, очевидно, что Украина продолжает находиться в исключительных обстоятельствах из-за полномасштабной войны и не сможет обслуживать еврооблигации на рыночных условиях после завершения отсрочки в августе. На каких условиях сможет – вопрос переговоров, где отдельным аспектом остается использование российских активов (доходов от них) в качестве гарантии/частичного источника погашения расходов на обслуживание внешнего госдолга в будущем.

Во-вторых, долговое соглашение с внешними кредиторами является частью программы МВФ, который должен предоставить свою экспертизу и зонтик для проведения таких переговоров. По программе EFF, в 2024 – I квартале 2027 гг. Украина должна сэкономить на выплатах по внешнему госдолгу 11,8 млрд долл., в т.ч. 4,6 млрд долл. в 2024 г.

В-третьих, никакого “полезного дефолта” не существует, и никто в нем не заинтересован. Начиная с 2016 г., Украина выстраивала доверительные отношения с коммерческими внешними кредиторами, действуя как предсказуемый заемщик даже в таких сложных условиях как сейчас.

По его словам, подобные опасения возникли из-за частичных “сливов” в СМИ.

“Их следует воспринимать нормально как элемент рыночного давления, любые “инсайды” являются чистой спекуляцией”, - подчеркнул Гетманцев.

По его словам, возможное соглашение по евробондам включает в себя две опции: продление отсрочки на нынешних условиях или проведение полноценной реструктуризации с выпуском более длинных ценных бумаг, что может предусматривать списание определенной части долга в обмен на растянутые во времени компенсации и/или гарантии для кредиторов.

“Как оно будет – увидим, консультации продолжаются. Согласие на реструктуризацию должны предоставить не менее 2/3 собственников еврооблигаций (не менее 50% по каждому выпуску), а в заметке WSJ речь шла об инвесторах, которые контролируют 20% долга”, - подчеркнул председатель комитета ВР.

По его словам, переговоры не будут легкой прогулкой – это факт, но он не сомневается, что они закончатся соглашением в ближайшие месяцы.