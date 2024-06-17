Беспилотники активно используются на поле боя и за несколько лет смогли стать одним из главных вооружений войны. Они ежедневно несут угрозу для жизни бойцов и тем пришлось научиться различать их по звуку. Как передает Фокус, об этом говорится в материале The Telegraph.

Военнослужащие рассказывали, что если слышно зловещий гул, но не сильный, тогда это просто разведывательные дроны. Крупные дроны с боезапасом в виде гранат или бомб звучат в разы тяжелее.

Наибольшую тревогу могут вызвать БПЛА с видом от первого лица — FPV. Они направляются с большой скоростью вниз, чтобы врезаться в цель и взорваться. Более того, они могут издавать своеобразный свист.

"Мы не то чтобы пугаемся, когда слышим их, мы знаем, что делать. Когда это происходит на открытой местности, мы двигаемся как можно быстрее, так что это менее опасно", — рассказал боец 43-й украинской бригады с позывным "Примак".

Журналисты в материале отдельно отметили, что угроза от беспилотников распространяется и за пределами линии фронта. Они столкнулись с жутким зрелищем, когда увидели автобус, брошенный на перекрестке. Это был рейс Харьков — Купянск и у транспортного средства были выбиты стекла, включая лобовое, и была проблема с колесами. Всего в 50 метрах оттуда был виден след от взрыва.

В полиции рассказали представителям медиа, что всего за 5 минут до этого российский дрон упал на дорогу возле автобуса и его занесло. Никто не пострадал, однако это доказательство того, что противник использует этот вид вооружения не только на поле боя.

Война беспилотников: детали

"Война в Украине характеризуется беспрецедентным по масштабам применением беспилотников. Ежедневно каждая сторона использует сотни беспилотных летательных аппаратов для отслеживания вражеских сил, наведения артиллерии и нанесения ударов по целям. Хотя эти аппараты использовались в конфликтах и раньше, вторжение России вывело их применение на новый уровень", — пишут в The Telegraph.

Обе стороны конфликта, продолжают авторы материала, ежедневно делятся роликами того, как дроны стоимостью в несколько сотен долларов способны за один удар уничтожить артиллерийские установки или танки стоимостью в миллионы.

Украина активно занялась вопросом БПЛА и почти в каждой бригаде сегодня есть рота штурмовых беспилотников. Считается, что именно Киев сейчас лидирует в гонке дронов. Речь как про количество, так и про инновации. Это нужно для того, чтобы компенсировать превосходство России в области артиллерии, говорят журналисты.

К слову, рои беспилотников могли частично сыграть роль в том, что наступление ВС РФ в Харьковской области было сдержано. Теперь Киев намерен произвести до конца года миллион БПЛА.

Системы РЭБ: помощь в борьбе с дронами

Системы радиоэлектронной борьбы стали еще одним поводом для соревнования, когда дроны стали одним из главных вооружений войны. Каждая сторона пытается заглушить беспилотники.

"По оценкам, в прошлом году Украина теряла 10 000 беспилотников в месяц из-за российских мер противодействия, таких как радиоэлектронная борьба. Россия также устанавливает заграждения и сети вокруг целей, чтобы не допустить проникновения роев беспилотников. Обе стороны экспериментируют с установкой акустических датчиков для обнаружения беспилотников. Украина, как говорят, успешно использовала этот метод для обнаружения иранских беспилотников дальнего радиуса действия", — говорится в сообщении.