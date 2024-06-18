Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света.
Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире Киев24, передает ЭП.
Харченко пояснил, что без помощи ЗАЭС, две зимы у украинцев гарантированно будут действовать ограничения.
"Если этого не произошло, то для восстановления мощностей нам нужно где-то 2 года. То есть две зимы у нас ограничения будут практически гарантированно. На вторую зиму 2025-2026 они будут минимизированы, но, вполне вероятно, что будут.", - добавил эксперт.
Напомним:
Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.
До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".
Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.