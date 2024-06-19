сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире Суспільного. В каждой области идет процесс обновления перечня объектов критически важной инфраструктуры с гарантированным электроснабжением. Ожидается, что этот процесс завершится к 1 июля. Об этомглава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфиреСуспільного.

"В настоящее время во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключены десятки, а в некоторых областях - более ста потребителей. Логика процесса в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, в то же время не создавая чрезмерной нагрузки на других", - рассказал чиновник.

По его словам, перечень объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением предлагается разделить по сезонам – на летний и зимний.

"Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом не работающие. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него. Связано это с тем, что рядом с такими объектами к линиям электропередачи подключены многие другие потребители, которые могут быть задействованы в графиках отключений", - отметил Слободян.

Там, где нельзя питать объекты на разные линии электропередачи, рассматривается возможность ручного переключения в случае применения графиков отключений. Такая практика применялась зимой 2022 – 2023 годов, которая достаточно эффективна для достижения социальной справедливости.

"К сожалению, на сегодняшний день не все сети у нас полностью автоматизированы и далеко не все части сети можно выключать и включать дистанционно. Иногда нужно выехать в какой-то распределительный пункт и там уже на месте выключить часть линии. Это, конечно, требует дополнительных усилий операторов системы распределения", - заметил глава Госэнергонадзора.