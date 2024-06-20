Интервью с Алексеем Кущом Телеграм: https://t.me/Analityka_Kush00:00 Начало
00:38 Дефолт в АВГУСТЕ
2:15 Шансы списать долги
3:40 Афера Яресько
6:45 Кредиторы стали в позу
9:15 Деньги дают - погашайте!
11:30 Каким будет ДЕФОЛТ?
13:09 Привязка процента к НАЛОГАМ
14:45 Нестабильный долг
16:55 Возня с МВФ
18:42 Люди ОЩУТЯТ не сразу
22:20 Шанс снять удавку
25:05 Курс держится на ограничениях Нацбанка
25:50 Понижение возраста мобилизации
28:25 Два горба демографии
32:35 Что будет ДАЛЬШЕ?
33:10 Заявление о демобилизации
34:10 Критика справа
36:10 Усиление мобилизации
37:00 Путин в КНДР
38:35 Преимущества Северной Кореи
40:50 Зря смеетесь над КНДР
42:35 Договор о стратегическом партнерстве
43:20 Корейцы на Донбассе
44:50 Санкции СБ ООН аннулированы
47:10 Евразийский глобальный остров
50:35 Река для Китая
51:50 Незастывший бетон
53:50 Масштаб катастрофы. Законы не работают
55:55 Санкции для Мосбиржи
57:35 Окно в Азию
1:00:25 Привязка к юаню
1:02:25 Развитие криптовалют БРИКС
1:04:35 Ценность валюты - иллюзия