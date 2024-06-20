



Интервью с Алексеем Кущом Телеграм: https://t.me/Analityka_Kush00:00 Начало

00:38 Дефолт в АВГУСТЕ

2:15 Шансы списать долги

3:40 Афера Яресько

6:45 Кредиторы стали в позу

9:15 Деньги дают - погашайте!

11:30 Каким будет ДЕФОЛТ?

13:09 Привязка процента к НАЛОГАМ

14:45 Нестабильный долг

16:55 Возня с МВФ

18:42 Люди ОЩУТЯТ не сразу

22:20 Шанс снять удавку

25:05 Курс держится на ограничениях Нацбанка

25:50 Понижение возраста мобилизации

28:25 Два горба демографии

32:35 Что будет ДАЛЬШЕ?

33:10 Заявление о демобилизации

34:10 Критика справа

36:10 Усиление мобилизации

37:00 Путин в КНДР

38:35 Преимущества Северной Кореи

40:50 Зря смеетесь над КНДР

42:35 Договор о стратегическом партнерстве

43:20 Корейцы на Донбассе

44:50 Санкции СБ ООН аннулированы

47:10 Евразийский глобальный остров

50:35 Река для Китая

51:50 Незастывший бетон

53:50 Масштаб катастрофы. Законы не работают

55:55 Санкции для Мосбиржи

57:35 Окно в Азию

1:00:25 Привязка к юаню

1:02:25 Развитие криптовалют БРИКС

1:04:35 Ценность валюты - иллюзия



