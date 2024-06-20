Военный альянс между Россией и Северной Кореей демонстрирует растущее сближение авторитарных держав и подчеркивает важность формирования "единого фронта демократий", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбергво время официального визита в Оттаву, передает DW.

"Мы должны осознавать, что авторитарные державы все больше сближаются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда не видели прежде", - приводит слова главы Североатлантического альянса агентство Reuters.

КНДР поставила России "огромное количество боеприпасов", а Китай и Иран оказывают Москве военную поддержку в ее агрессивной войне против Украины, отметил Столтенберг. Растущая близость между РФ и другими азиатскими государствами делает еще более важным для НАТО сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил он. По этой причине, по его словам, главы правительств Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи были приглашены на саммит НАТО в Вашингтон, который состоится в июле.

Столтенберг призвал власти Канады тратить больше на оборону

Генсек НАТО также заявил, что ожидает от Канады выполнения поставленной перед всеми странами-членами альянса задачи - выделять на военно-оборонительные цели не менее двух процентов ВВП.

Как отмечает Reuters, либеральное правительство Канады по-прежнему предпочитает тратить миллиарды на социальные программы, выделяя на нужды обороны всего 1,37 процента ВВП и планируя достичь 1,76 процента только к 2030 году.

Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве

Президент РФ Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын 19 июня подписали в Пхеньяне договор о дальнейшем углублении сотрудничества между двумя странами. В числе прочего документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, сообщил Путин по итогам переговоров с северокорейским лидером.

В своей речи российский президент отреагировал на заявления США и других стран НАТО о поставках Украине высокоточных систем вооружений большой дальности, истребителей F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории. "Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - подчеркнул Путин.

Поставки боеприпасов Пхеньяном в РФ возрастут

Подписанный в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическим партнерстве заменит основополагающие документы, подписанные СССР и РФ с Северной Кореей в 1961, 2000 и 2001 годах, и станет "фундаментальным документом, который ляжет в основу двусторонних отношений на длительную перспективу", сообщили российские СМИ.

По сведениям США, стороны еще в прошлом году договорились о поставках России северокорейских ракет и боеприпасов, предположительно, в обмен на передачу Пхеньяну ключевых военных технологий. Ожидается, что по результатам визита Путина КНДР нарастит поставки боеприпасов в РФ. "Северная Корея выражает российскому правительству полную поддержку и солидарность" на фоне войны в Украине, заявил Ким Чен Ын.