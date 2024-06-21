НАТО собирается провести военную миссию в Украине, но Венгрия не будет в ней участвовать. Об этом 21 июня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth Как пишет Фокус, об этом передает местное СМИ Portfolio.

При этом Орбан отметил, что российский президент Владимир Путин напал на Украину в нарушение всех принципов международного права, и Запад видит в этом возможность ослабить Россию. Он убежден, что РФ можно победить ценой сотен тысяч жизней, но вопрос в том, станет ли Украина страной НАТО.

"Запад хочет победить, но я думаю, что это безнадежно. Даже если это удастся, цена будет настолько высока, что оно того не стоит. Сотни тысяч украинцев и россиян погибли, почти миллион детей остались без отцов или не могут работать. Целое поколение окажется в безвыходной ситуации", — заявил Орбан.

По его словам, у Венгрии есть соглашение с генеральным секретарем НАТО о том, что Будапешт не примет участия в миссии Альянса в Украине.

"Есть минимальная цель, которую мы можем достичь: у нас есть соглашение с генеральным секретарем НАТО. НАТО будет иметь военную миссию в Украине, но Венгрия не будет в ней участвовать. Мы достигли соглашения не только с уходящим генеральным секретарем, но и с приходящим генеральным секретарем НАТО. Никто из НАТО не будет оказывать давление на Венгрию", — добавил Орбан.

Венгерские журналисты отмечают, что НАТО не готовится к военной миссии в Украине в прямом смысле этого слова, но военный альянс будет углублять сотрудничество между странами-членами в координации поддержки и обучения для Украины. Участие в таком сотрудничестве является добровольным и не накладывает на Венгрию никаких обязательств, поэтому Венгрии не нужны особые гарантии, чтобы отказаться от участия.

Напомним, 16 июня Орбан заявил, что желание стран НАТО победить Россию является ошибкой. По его словам, Будапешт является одним из самых лояльных членов Альянса, поэтому и не стремится к поражению России в Украине.