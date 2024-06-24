В поисках утраченного доверия

В мае 2022-го президенту Украины доверяли 90% граждан и не доверяли 7%. К маю 2024-го уровень доверия к гаранту опустился до 59%, а уровень недоверия вырос до 36%. Таковы данные Киевского международного института социологии. И для Зеленского это скорее хорошая новость. Владимир Александрович – харизматичный лидер, и народное доверие он теряет медленнее, чем государство в целом.

Однако с другими государственными институциями дело обстоит намного хуже. В конце прошлого года украинскому правительству доверяли 26% граждан и не доверяли 44%. Украинскому парламенту доверяли 15% респондентов и не доверял 61%. Украинским судам доверяли лишь 12% опрошенных и не доверяли свыше 60%.

А стабильно высокий уровень доверия к ВСУ – 96% – явно не распространяется на тот сегмент вооруженных сил, с которым штатское население контактирует чаще всего: территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Уровень недоверия к ТЦК социологи благоразумно не замеряют, но результаты такого опроса в сегодняшней Украине представить нетрудно.

В разгар полномасштабной войны массовое недоверие отравляет страну изнутри. Недоверие к системе стало одним из главных факторов, породивших серьезные проблемы с мобилизацией.

Обычный военнообязанный гражданин не верит, что, взаимодействуя с ним, сотрудники ТЦК будут соблюдать законы Украины.

Он не верит, что военно-врачебная комиссия объективно оценит состояние его здоровья.

Он не верит, что в учебном центре его подготовят к войне должным образом.

Он не верит, что на фронте его обеспечат всем необходимым.

Он не верит, что командиры компетентно распорядятся им как боевой единицей и не станут напрасно рисковать его жизнью…

Отчасти это недоверие обусловлено активной вражеской пропагандой. Но, к сожалению, лишь отчасти.

Весомую лепту в создание кризиса доверия внесли "наши": представители государства, получившие негласный карт-бланш на неправомерные и незаконные действия.

Считалось, что это поможет быстро обеспечить необходимый результат – но в долгосрочной перспективе это совершенно скомпрометировало систему. Государственная машина стала выглядеть такой же непредсказуемой и опасной силой, как неприятельские ракеты и "шахеды".

Недоверие к системе бросает тень и на то лучшее, что удалось создать государственному аппарату после 24 февраля 2022 года.

Цифровизация военного учета; центры рекрутинга; возможность выбрать подходящую вакансию в конкретном военном подразделении – все это полезные, нужные и ценные инструменты. Но если гражданин не верит собственному государству, то ни один из этих инструментов не будет работать с полной отдачей.

А главное – недоверие нивелирует разницу между совершенно не похожими друг на друга людьми. Для кого-то из военнообязанных украинцев служба в армии неприемлема ни при каких обстоятельствах. А кто-то согласился бы пополнить ряды ВСУ, если бы доверял системе больше, чем сейчас. Но острый недостаток доверия фактически уравнивает эти две категории мужчин: и граждане, потенциально готовые защищать свою страну, избегают мобилизации наряду с безнадежными уклонистами.

Ситуацию усугубляет то, что кризис доверия в Украине – процесс двусторонний. Если миллионы граждан не доверяют собственному государству, то государство не доверяет своим гражданам.

Если для множества украинцев любой представитель государства – это потенциальный источник беззакония и произвола, то для государственной машины каждый мужчина от 18 до 60 лет – это потенциальный злоумышленник, дезертир и предатель.

Государство не верит, что, оставаясь в правовом поле, можно мобилизовать граждан на борьбу с внешним агрессором.

Государство не верит, что без жесткого силового принуждения граждане станут защищать свою Родину.

Государство не верит, что, получив свободу выбора, граждане не бросят Украину на произвол судьбы.

В самом начале полномасштабной войны у дверей ТЦК выстраивались огромные очереди из добровольцев. Но тогда же было решено закрыть границы даже для тех категорий украинцев, которые не подлежали мобилизации: например, для 18-летних парней.

Как резонно заметил светоч патриотической публицистики Виталий Портников, это свидетельствовало о глубоком недоверии к собственным гражданам. Государственные мужи изначально не верили, что обычный военнообязанный мужчина останется в стране, если сможет легально выезжать за рубеж. И дальнейшие события лишь усилили это неверие.

В 2022–2024 годах взаимодействие государства со своими гражданами нередко напоминало спецоперации, направленные против вероломного врага. Достаточно вспомнить 29 декабря 2023-го, когда в канун Нового года на границе были без предупреждения введены новые жесткие порядки. Хотя нормативно-правовая база не изменилась, сотрудники ГПСУ начали требовать у граждан документы, не предусмотренные тогдашним законодательством, и массово отказывали мужчинам, имевшим право на выезд из страны.

Поступают ли так с гражданами, которым доверяют, и доверие которых хотят заслужить? Конечно, нет. Так поступают с коварным и опасным противником, которого необходимо застать врасплох и обезвредить.

Взаимное недоверие привело к тому, что к российско-украинскому фронту фактически присоединился еще один фронт – внутренний. Государство тратит существенную часть своих ресурсов на то, чтобы силой удержать украинских граждан в Украине и принудить их к службе в армии.

А граждане тратят значительную часть личных ресурсов на то, чтобы противодействовать собственному государству. Время, деньги, человеческая энергия: все то, что потенциально могло быть вложено в борьбу с внешним врагом, сжигается в топке внутреннего недоверия.

Можно ли преодолеть острый кризис доверия в Украине военного времени? Теоретически – да. Для этого навстречу друг другу должны пойти обе стороны.

Серьезные усилия потребуются и от украинского государства, и от украинских граждан. Но самый первый шаг придется сделать именно государству – по той простой причине, что оно обладает большей субъектностью.

Граждане – это миллионы отдельных индивидов, которые просто не могут одномоментно пересмотреть свое отношение к государству. А государство после 24.02. 2022 – это прежде всего узкий круг лиц, сконцентрировавших в своих руках колоссальную власть.

Этой власти вполне достаточно, чтобы направить всю государственную машину по тому или иному пути. И попытаться если не вернуть доверие граждан, то хотя бы уменьшить существующий уровень недоверия.

Источник



