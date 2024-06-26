Из-за недавних российских обстрелов в Украине сохраняется дефицит в электроэнергии. Однако ситуация станет лучше, когда завершатся ремонтные работы.
Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По словам Гринчук, продолжается техническое обслуживание всех доступных сейчас энергетических и генерирующих мощностей, чтобы подготовить их для стабильной работы в осенне-зимний период, что является основным приоритетом.
По ее словам, ситуация станет лучше, когда завершатся все технические обслуживания и ремонтные кампании.
"Конечно в первую очередь на атомных блоках, потому что атомная генерация обеспечивает более половины покрытия наших потребностей. После субботних атак продолжаем восстановление, поэтому действительно дефицит из-за жаркой погоды немного увеличился в эти дни. Однако, думаю, что скоро ситуация улучшится, если не будет дополнительных обстрелов", - отметила Гринчук.
Чиновница добавила, что сейчас один из самых сложных периодов, потому что повреждения продолжаются и прошло мало времени, чтобы восстановиться достаточно.
Она также отметила, что система целостная и "мы делаем все, чтобы в последующие месяцы у нас было гораздо больше электроэнергии".
Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что в Украине сейчас не хватает мощности, чтобы удовлетворить потребление. По его словам, отключения необходимы, чтобы не допустить блекаута.