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Сьогодні, 14:00

Замінити "сірий" водень на "зелений" стане простіше

Категорія: Новини / Видео

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Устройство, разработанное в Нидерландах, использует электроэнергию, получаемую из возобновляемых источников, для расщепления воды на водород и кислород. Скоро оно будет производиться в больших масштабах.

Euronews взял интервью у Мартена ван Хеля, менеджера голландской компании Battolyser Systems, чтобы понять, как работает Battolyser®, электролизёр, способный накапливать возобновляемую энергию в батарее и производить чистый водород.

"Battolyser® – это электролизёр, отличающийся 100-процентной гибкостью. Он может выделять 100% "зелёного" водорода. Он работает, получая энергию из возобновляемых источников и используя её вместе с водой для расщепления на водород и кислород", – поясняет он.
"При выработке водорода устройство может в любой момент прекратить его производство и при этом следить за колебаниями в энергетических потоках, которые, конечно, в энергосистеме будущего, использующей множество возобновляемых источников, будут очень нестабильными", – отмечает ван Хель.

По словам нидерландца, в настоящее время водород уже широко используется в промышленности. Это так называемый "серый" водород, который производится с использованием природного газа и, следовательно, также выделяет CO₂.

"Отрасли, которые уже используют "серый" водород, – это, к примеру, химические компании, нефтеперерабатывающие заводы и т.д, – говорит он. – Все эти игроки могут использовать Battolyser® для замены "серого" водорода на "зелёный". Но есть также области, которые трудно электрифицировать. Когда речь идёт о мобильности, можно задуматься о грузовом транспорте и судоходстве".
"Мы базируемся в Нидерландах, поэтому развёртывание нашего первого 1-мегаваттного блока будет осуществлено здесь. В настоящее время мы ведём переговоры с заказчиками по всей Европе о внедрении наших будущих 2,5-мегаваттных продуктов", – подытожил специалист.





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