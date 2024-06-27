"Battolyser® – это электролизёр, отличающийся 100-процентной гибкостью. Он может выделять 100% "зелёного" водорода. Он работает, получая энергию из возобновляемых источников и используя её вместе с водой для расщепления на водород и кислород", – поясняет он.

"При выработке водорода устройство может в любой момент прекратить его производство и при этом следить за колебаниями в энергетических потоках, которые, конечно, в энергосистеме будущего, использующей множество возобновляемых источников, будут очень нестабильными", – отмечает ван Хель.