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Сьогодні, 10:00

Із порту Південний хочуть вивести до 1 млрд гривень на борги аеропорту Бориспіль, - нардеп

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Из порта Южный планируется вывести до 1 млрд гривен, чтобы закрыть долги аэропорта Борисполь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

"Это полностью противоречит Закону о корпоративном управлении, дополнение в который мы недавно приняли. По его нормам, чиновники не должны лезть в хозяйственные дела государственных компаний", - отмечает нардеп.

Напомним, через Южный порт осуществляется львиная часть экспорта украинского зерна и других продуктов после того, как Украине удалось выгнать ЧФ РФ из западной части Черного моря.

Аэропорт Борисполь не работает с первых часов полномасштабного вторжения.




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