Украинцы смогут зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) как пациент в приложении "Дія". Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры в Telegram, передает Фокус.

"В Дії будут отображаться медицинские данные. Правительство приняло постановление. Продолжаем создавать еще больше важных сервисов для украинцев вместе с Минздравом и НСЗУ", — говорится в сообщении.

Так, граждане смогут в "Дії" зарегистрироваться или авторизоваться в ЕСОЗ как пациент. Также можно выбрать семейного врача, подать ему декларацию или разорвать действующую. Более того, украинцы смогут вносить изменения в персональные данные в ЭСЗ в приложении. Тогда как сейчас для изменения телефона или другой информации о себе нужно ехать к врачу или подавать обращение в НСЗУ. Вскоре эта функция появится в "Дії".

В "Дії" можно будет:

зарегистрироваться как пациент в центральной базе данных ЕСОЗ;

самостоятельно подать декларации о выборе врача (семейного, терапевта или педиатра);

пересмотреть ранее поданные декларации и разорвать имеющуюся;

изменить персональные данные, которые есть в центральной базе данных ЭСОЗ.

"В дальнейшем планируем расширять функционал сервиса", — добавили в Минцифры.