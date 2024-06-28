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Сьогодні, 18:00

Українці обиратимуть сімейних лікарів через "Дію"

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Украинцы смогут зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) как пациент в приложении "Дія". Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры в Telegram, передает Фокус.

"В Дії будут отображаться медицинские данные. Правительство приняло постановление. Продолжаем создавать еще больше важных сервисов для украинцев вместе с Минздравом и НСЗУ", — говорится в сообщении.

Так, граждане смогут в "Дії" зарегистрироваться или авторизоваться в ЕСОЗ как пациент. Также можно выбрать семейного врача, подать ему декларацию или разорвать действующую. Более того, украинцы смогут вносить изменения в персональные данные в ЭСЗ в приложении. Тогда как сейчас для изменения телефона или другой информации о себе нужно ехать к врачу или подавать обращение в НСЗУ. Вскоре эта функция появится в "Дії".

В "Дії" можно будет:

  • зарегистрироваться как пациент в центральной базе данных ЕСОЗ;
  • самостоятельно подать декларации о выборе врача (семейного, терапевта или педиатра);
  • пересмотреть ранее поданные декларации и разорвать имеющуюся;
  • изменить персональные данные, которые есть в центральной базе данных ЭСОЗ.

"В дальнейшем планируем расширять функционал сервиса", — добавили в Минцифры.




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