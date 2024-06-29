"Европейская правда" опубликовала перечень из 11 требований по нацменьшинствам, которые Венгрия выдвинула Украине в обмен на согласие поддержать начало переговоров о вступлении страны в ЕС.

Источник: статья "Европейской правды", в которой приводятся все венгерские требования

Детали: До сих пор венгерские требования были непубличными. Украина получила этот список еще в январе от главы венгерского МИД Петера Сийярто.

С тех пор продолжаются переговоры по нему, но все это время венгерская сторона выступает против обнародования списка.

Кроме того, чтобы выполнить венгерский ультиматум, вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина была вынуждена произнести заявление о том, что украинская сторона настроена полностью воплотить 11 требований от Венгрии.

Из этого перечня половина касается венгроязычного образования, в частности, обеспечение использования венгерского языка во всем образовательном процессе, возможность получить перевод на венгерский язык задач ВНО и НМТ, введение статуса "заведение общего среднего образования национального сообщества" и тому подобное.

Также есть пункты относительно статуса территорий, где исторически проживают украинские венгры, например, автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили. Некоторые из этих пунктов являются проблемными и достичь компромиссов по ним не удается.

Еще часть венгерских требований касается политического представительства национальных меньшинств, в частности, требование о гарантированном представительстве национальных меньшинств в парламенте. Впрочем, из-за невозможности воплощения этой идеи Будапешт уже начал давать сигналы о готовности от нее отказаться, хотя и не снял требование полностью.

Как указано в статье, детали списка постепенно меняются и уточняются венгерской стороной во время переговоров. Консультации по документу продолжаются.

Полный перечень требований Венгрии с известными "ЕвроПравде", но не окончательными деталями переговоров, можно прочитать по ссылкев конце статьи.