Представители и доноры Демократической партии обсуждают замену на выборах их кандидата президента США Джо Байдена после первых дебатов с Дональдом Трампом, которые состоялись в четверг.
Один из крупнейших доноров партии и сторонник Байдена сказал, что президенту пора завершить свою кампанию.
Он назвал выступление Байдена "худшим в истории" и отметил, что оно настолько "плохое, что никто не будет обращать внимания на ложь Трампа".
Один из советников крупных доноров демократов сказал, что они писали недовольные сообщения, в которых некоторые из них спрашивали: "Что это, черт возьми?".
Впрочем, даже те, кто в частном порядке жаловался на выступление Байдена, утверждают, что только он сам может решить этот вопрос. В кампании действующего президента США ответили на критику, и один из советников назвал его "единственным человеком, который когда-либо побеждал Дональда Трампа".
Старший советник высших должностных лиц Демократической партии рассказал Politico, что хотя никто не ожидал мастер-класса от Байдена, тот откровенно разочаровал.
Сообщалось, что во время президентских дебатов в четверг действующий глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп поспорили о своем возрасте. Также на дебатах Байден назвал Трампа "неудачником" и "лузером".
Кроме того, во время дебатов Трамп заявил, что условия, выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, неприемлемы.