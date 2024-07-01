В Одессе задержан мужчина, который отправил городским электросетям электронное письмо с угрозой взорвать здание местного филиала ДТЭК, если не дадут свет. Послание он отослал 5 июня. Об этом сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на полицию.

По словам правоохранителей, злоумышленник предупредил, что здание компании заминировано, и пригрозил: если в течение 15 минут не будет возобновлено электроснабжение во всем городе, оно взорвется. “Это не шутка! Время пошло!” — говорилось в его сообщении.

Однако полиция, выехавшая на проверку и эвакуировавшая из помещений ДТЭК 230 человек, не обнаружила взрывные устройства. А поиски “минера” ​​продолжались три недели.

После выхода на злоумышленника у него в квартире провели обыск и обнаружили мобильный телефон. В почтовом ящике на устройстве нашли то самое письмо с угрозами в ДТЭК.

Мужчину уведомили о подозрении по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве объекта критической инфраструктуры. За это ему грозит до восьми лет лишения свободы.





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