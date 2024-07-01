В понедельник, 1 июля, Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, особенно для украинского экспорта зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Инициатива, возглавляемая Стамбулом, направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в определенных районах Черного моря в результате войны.
В прошлом году российский ракетный удар вблизи Одессы поразил коммерческое судно, в результате чего погиб капитан и были ранены другие. Судно, нанятое сельскохозяйственным гигантом Cargill Inc., также было повреждено взрывом во время плавания из украинского порта в Черном море в ноябре.
В марте Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенным объемам после неоднократных атак и перебоев в работе после полномасштабного вторжения России. Тем не менее порты вокруг Одессы сталкиваются с частыми ударами со стороны России, которые продолжают прерывать работу.
Украина экспортировала 37,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции из портов Одессы, Черноморска и Южного с момента открытия морского коридора в августе 2023 года.
Разминирование Черного моря
В стремлении к обеспечению безопасности судоходства в Черном море, Болгария, Румыния и Турция объединили усилия для создания совместной группы по разминированию. Эта инициатива, зародившаяся в январе 2024 года, знаменует собой важный шаг в борьбе с морскими минами, представляющими угрозу для мирного судоходства, особенно для экспорта зерна из Украины.
11 января министры обороны трех стран официально скрепили соглашение, подписав меморандум о взаимопонимании в Стамбуле. Подписанты - министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов - продемонстрировали свою приверженность сотрудничеству в области обеспечения безопасности Черного моря.
Создание этой группы по разминированию стало ответом на возросшие риски, связанные с военными действиями в регионе. Морские мины, дрейфующие в водах Черного моря, представляют серьезную угрозу для коммерческих судов, а также для гуманитарных миссий, направленных на доставку продовольствия в нуждающиеся регионы.