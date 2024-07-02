АО "Укрзализныця" назначает поезд Интерсити №761/762 Киев-Одесса, который будет курсировать через день с 9 июля.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд будет отправляться из Киева в 6:03 и прибывать в Одессу в 13:34.

В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

На маршруте будут курсировать вагоны МПЛТ с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

"Укрзализныця" также добавляет мест для поездок между Киевом и Харьковом: с 3 июля каждую среду в 23:53 из Киева будет отправляться поезд №720, который будет прибывать в Харьков в 5:14.

В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться в 23:30, и прибывать в Киев в 5:01.





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