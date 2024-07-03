Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Венгрия 1 июля приняла на себя ротационное председательство ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибывший в Киев впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, предложил Владимиру Зеленскому подумать над прекращением огня на линии фронта для начала переговоров с Россией. Как сообщают украинские СМИ, об этом он сказал на совместном брифинге.

"Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного иначе, сделать перерыв - прекратить огонь и потом начать и продолжить переговоры, ведь прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - сказал Орбан.

В то же время, венгерский премьер сказал, что подготовит доклад лидерам стран-членов ЕС о встрече с Зеленским в Киеве.

Какова была реакция президент Украины в ответ на предложение Орбана, пока неизвестно. Зеленский в своем выступлении лишь упомянул, что Венгрия поддержала мирные инициативы Украины на саммите в Швейцарии.

Зеленский ранее заявил по итогам переговором, что они с Орбаном обсудили наиболее принципиальные вопросы - торговлю, трансграничное сотрудничество, сотрудничество в гуманитарной сфере, инфраструктурные и энергетические вопросы.

Состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским, по данным СМИ Орбан встретится также с другими высокопоставленными украинскими чиновниками. По словам Орбана, "цель председательства Венгрии в ЕС - внести вклад в решение задач, стоящих перед ЕС. Поэтому моя первая поездка - это Киев".

Пресс-секретарь Орбана и госсекретарь по внешней политике Золтан Ковач сообщил, что цель переговоров - достижение мира в Европе и двусторонние отношения.

Газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что визит Орбана был запланирован в результате длительных переговоров по вопросу прав венгероязычного меньшинства в Украине, проживающего в районах вблизи границы между двумя странами.

Венгрия 1 июля приняла на себя ротационное председательство ЕС.

В последний раз Орбан был в Украине в 2010 году.

Орбан считается ближайшим союзником российского президента Владимира Путина в ЕС, европейские партнеры уже давно обвиняют его в демонтаже демократических институтов у себя дома и упрямом игнорировании ключевых приоритетов политики ЕС.

Блок заморозил финансирование Будапешта на сумму более 20 миллиардов долларов из-за предполагаемых нарушений и коррупции, а Орбан провел множество антиевропейских кампаний, изображая ЕС как чрезмерно централизованную и репрессивную организацию.

Он также постоянно блокировал, задерживал или ослаблял усилия ЕС по оказанию помощи Киеву и введению санкций против Москвы в связи с ее войной, разочаровывая и Зеленского, и других лидеров ЕС.

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