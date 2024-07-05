В Одессе уже несколько лет проводятся биостерилизация и вакцинация бездомных животных за бюджетные средства. За прошлый год биостерилизовано и вакцинировано 791 кошку и 1351 бездомную собаку.

Этих животные после процедуры возвращают в ареал своего пребывания. Городская Программа работает и в 2024 году. По состоянию на сегодняшний день уже биостерилизовано более 200 котов и кошек.

На официальном сайте города опубликовали адреса клиник:

На территории Пересыпского района: КП «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского городского совета

Атамана Головатого, 32, тел. 048 7988284.

График работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18.00, пятница с 09:00 до 16:45.

Атамана Головатого, 32, тел. 048 7988284. График работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18.00, пятница с 09:00 до 16:45. На территории Киевского района: клиника «Зоология»

ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 73/1,

тел. +380959259169

График работы: со вторника по субботу с 10:00 до 19:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 73/1, тел. +380959259169 График работы: со вторника по субботу с 10:00 до 19:00. Перерыв с 13:00 до 14:00. На территориях Приморского и Хаджибейского районов: ООО «ТИНА 2008»

ул. Софиевская, 32, тел. 048 7036914;

ул. Партизанская, 8, тел. 048 7032887.

График работы: без выходных с 09:30 до 17:00.

Для получения бесплатной услуги необходимо записаться на прием первого числа месяца по указанным телефонам. Принести в определенную дату и время кота/кошку вместе с фото среды ее проживания. На следующий день в определенное время забрать бездомных животных и отпустить в среду их обитания.