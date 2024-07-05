В Одессе уже несколько лет проводятся биостерилизация и вакцинация бездомных животных за бюджетные средства. За прошлый год биостерилизовано и вакцинировано 791 кошку и 1351 бездомную собаку.
Этих животные после процедуры возвращают в ареал своего пребывания. Городская Программа работает и в 2024 году. По состоянию на сегодняшний день уже биостерилизовано более 200 котов и кошек.
На официальном сайте города опубликовали адреса клиник:
- На территории Пересыпского района: КП «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского городского совета
Атамана Головатого, 32, тел. 048 7988284.
График работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18.00, пятница с 09:00 до 16:45.
- На территории Киевского района: клиника «Зоология»
ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 73/1,
тел. +380959259169
График работы: со вторника по субботу с 10:00 до 19:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.
- На территориях Приморского и Хаджибейского районов: ООО «ТИНА 2008»
ул. Софиевская, 32, тел. 048 7036914;
ул. Партизанская, 8, тел. 048 7032887.
График работы: без выходных с 09:30 до 17:00.
Для получения бесплатной услуги необходимо записаться на прием первого числа месяца по указанным телефонам. Принести в определенную дату и время кота/кошку вместе с фото среды ее проживания. На следующий день в определенное время забрать бездомных животных и отпустить в среду их обитания.