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Сьогодні, 18:00

Одесити можуть безкоштовно стерилізувати безпритульних тварин

Категорія: Новини / Корисні поради

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В Одессе уже несколько лет проводятся биостерилизация и вакцинация бездомных животных за бюджетные средства. За прошлый год биостерилизовано и вакцинировано 791 кошку и 1351 бездомную собаку.

Этих животные после процедуры возвращают в ареал своего пребывания. Городская Программа работает и в 2024 году. По состоянию на сегодняшний день уже биостерилизовано более 200 котов и кошек.

На официальном сайте города опубликовали адреса клиник:

  • На территории Пересыпского района: КП «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского городского совета
    Атамана Головатого, 32, тел. 048 7988284.
    График работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 18.00, пятница с 09:00 до 16:45.
  • На территории Киевского района: клиника «Зоология»
    ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 73/1, 
    тел. +380959259169
    График работы: со вторника по субботу с 10:00 до 19:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.
  • На территориях Приморского и Хаджибейского районов: ООО «ТИНА 2008»
    ул. Софиевская, 32, тел. 048 7036914;
     ул. Партизанская, 8, тел. 048 7032887.
    График работы: без выходных с 09:30 до 17:00.

Для получения бесплатной услуги необходимо записаться на прием первого числа месяца по указанным телефонам. Принести в определенную дату и время кота/кошку вместе с фото среды ее проживания. На следующий день в определенное время забрать бездомных животных и отпустить в среду их обитания.




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