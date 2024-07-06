Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что война в Украине — одна из тем обсуждения. Встреча прошла за закрытыми дверями.

По итогам встречи Путин заявил: "Киев не допускает мысль о прекращении огня, так как в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения. Если Украина прекратит режим военного положения, им придется проводить президентские выборы". По словам Путина, "спонсоры пытаются использовать Украину как таран в противостоянии с Россией".

Путин также вновь повторил свои предложения, которые на самом деле заставляют Украину капитулировать.

"Для Европы мир — самое важное", — заявил Орбан. По его словам, для наступления мира нужны каналы связи и он ищет самый короткий путь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Будапешт был инициатором визита.

"Это была инициатива венгерской стороны. Буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита", — сказал Песков.

Перед началом переговоров Путин заявил, что ознакомит Орбана с "нюансами" предложений Москвы по урегулированию. Орбан сказал, что "хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы узнать позицию Путина относительно важных для Европы вопросов".

В пятницу утром пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что венгерский премьер прибыл в Москву "в рамках своей миротворческой миссии".

Накануне о планах Орбана посетить Москву сообщили независимые СМИ Венгрии. Этот визит официально не анонсировался, а пресс-служба сообщила журналистам, что на 5 и 6 июля в планах Орбана значится поездка в Азербайджан.

Новость о намерениях Орбана встретиться с Путиным вызвала резкую реакцию в Брюсселе. 1 июля ротационное председательство в ЕС перешло к Венгрии.

Накануне поезди председатель Евросовета Шарь Мишель заявил, что у Венгрии нет полномочий вести переговоры с Москвой от имени ЕС по вопросам войны в Украине.

В Еврокомиссии заявили, что визит Орбана не соответствует стратегии ЕС.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер подчеркнул, что "речь идет о снижении напряженности, но не о мире.

"Мы считаем, что это подрывает единство и целеустремленность, которую мы должны демонстрировать, чтобы эта война закончилась", — сказал представитель ЕК.

Перед поездкой Орбан заявил, что "невозможно урегулировать конфликт, сидя в удобном кресле в Брюсселе. "