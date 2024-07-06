Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что война в Украине — одна из тем обсуждения. Встреча прошла за закрытыми дверями.
По итогам встречи Путин заявил: "Киев не допускает мысль о прекращении огня, так как в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения. Если Украина прекратит режим военного положения, им придется проводить президентские выборы". По словам Путина, "спонсоры пытаются использовать Украину как таран в противостоянии с Россией".
Путин также вновь повторил свои предложения, которые на самом деле заставляют Украину капитулировать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Будапешт был инициатором визита.
Перед началом переговоров Путин заявил, что ознакомит Орбана с "нюансами" предложений Москвы по урегулированию. Орбан сказал, что "хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы узнать позицию Путина относительно важных для Европы вопросов".
В пятницу утром пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что венгерский премьер прибыл в Москву "в рамках своей миротворческой миссии".
Накануне о планах Орбана посетить Москву сообщили независимые СМИ Венгрии. Этот визит официально не анонсировался, а пресс-служба сообщила журналистам, что на 5 и 6 июля в планах Орбана значится поездка в Азербайджан.
Новость о намерениях Орбана встретиться с Путиным вызвала резкую реакцию в Брюсселе. 1 июля ротационное председательство в ЕС перешло к Венгрии.
Накануне поезди председатель Евросовета Шарь Мишель заявил, что у Венгрии нет полномочий вести переговоры с Москвой от имени ЕС по вопросам войны в Украине.
В Еврокомиссии заявили, что визит Орбана не соответствует стратегии ЕС.
Официальный представитель ЕК Эрик Мамер подчеркнул, что "речь идет о снижении напряженности, но не о мире.
Перед поездкой Орбан заявил, что "невозможно урегулировать конфликт, сидя в удобном кресле в Брюсселе. "
Глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель в своем заявлении отметил, что визит Орбана в Москву "проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией".
Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, которая сменит на посту Борреля, заверила Киев в подддержке:
Реакция Украины
МИД Украины опубликовал заявление в связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.
В заявлении говорится, что предложенная украинской стороной формула "остается единственным реалистичным способом восстановить справедливый мир".
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