"Лейбористы - главный победитель этого вечера, но их процент голосов существенно не увеличился ни в Уэльсе, ни в Англии, а вот в Шотландии они добились значительных успехов за счет Шотландской национальной партии. Сегодня в Лондоне - новый рассвет для британской политики. Мы ожидаем, что король назначит Кира Стармера новым премьер-министром, он сформирует правительство и получит шанс добиться перемен, которые обещал стране", - передает корреспондент Euronews Маред Гвин.