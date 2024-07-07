Первый рабочий день на посту премьер-министра Великобритании получился для Кира Стармера очень насыщенным

У нового британского премьер-министра Кира Стармера нет времени на передышку. После изнурительной шестинедельной избирательной кампании левоцентрист приступил к работе немедленно. Он уже сформировал правительство, а в субботу провел пресс-конференцию, на которой рассказал о планах на ближайшее время.

В свой первый полный день на посту премьер-министра Стармер заявил, что уже обсудил войну в Украине с мировыми лидерами. Он также объявил о намерении посетить саммит НАТО в Вашингтоне на следующей неделе.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании: "Как вы знаете, и как вы ожидали, я уже совершил ряд международных звонков, чтобы наладить отношения с другими странами и провести действительно важные дискуссии по Украине и другим насущным вопросам. И Вашингтон станет для меня возможностью провести дальнейшие обсуждения с лидерами, с которыми я уже говорил, и с теми, с кем мне еще предстоит поговорить".

По словам Стармера, его послание миру от Великобритании звучит следующим образом: "Мы вернулись". Он хочет, чтобы Лондон играл более значительную роль на мировой арене после нескольких лет ухудшения отношений с Европой из-за "брексита" и последовавшей за ним политической "мыльной оперы" с уклоном на внутренние дела.

За несколько часов после вступления в должность новый премьер-министр провел ряд переговоров с мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена, премьер-министра Индии Нарендру Моди, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского.

Стармер пообещал продолжить поддержку Украины

Стармер вступает в должность в период многочисленных кризисов - войны в Украине и на Ближнем Востоке, усиление ультраправых и набирающий силу Китай станут испытанием для его хладнокровия, отточенного на прежней работе в качестве главного прокурора Великобритании.

Стармеру предстоит громкий международный дебют: во вторник он прилетит в Вашингтон на саммит, посвященный 75-летию НАТО. Премьер уже заявил, что британская поддержка Украины не изменится, и пообещал увеличить военные расходы Великобритании до 2,5% от ВВП, хотя и не назвал дату.

18 июля Стармер примет лидеров со всей Европы в Бленхеймском дворце на встрече Европейского политического сообщества, состоящего из 47 стран. Это шанс начать налаживать отношения с соседями по Европе, которые пошатнулись и испортились после того, как Великобритания покинула Европейский союз в 2020 году.

Гора внутренних проблем

Стармеру также предстоит решить целый ряд сложных внутренних проблем, подкрепленных широко распространенным ощущением того, что многие стороны общественной жизни Великобритании разрушились за 14 лет правления консерваторов.

Застойный рост и низкая производительность сдерживают экономику, в то время как миллионы людей борются с высокой стоимостью жизни. Инфраструктура страны стареет и все больше скрипит, а финансируемая государством Национальная служба здравоохранения находится на пределе возможностей, с длинными очередями на лечение. Ситуация усугубляется серией забастовок врачей. Прекращение этого спора станет приоритетной задачей, но Стармер поклялся жестко контролировать расходы и не согласится на значительное повышение зарплат, которого добиваются врачи.

Сделка с Руандой "мертва и похоронена"

Стармер обещает взять под контроль миграцию и остановить людей, совершающих опасные путешествия через Ла-Манш на маленьких лодках, но он отказался от спорного плана правительства консерваторов, которое собиралось отправлять просителей убежища в Руанду. Новый премьер заявил в субботу, что сделка с этой африканской страной "мертва и похоронена".

Ранее Великобритания заплатила Руанде сотни миллионов фунтов стерлингов в рамках соглашения по мигрантам, но ни один рейс туда так и не отправился.

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