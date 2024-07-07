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Известный украинский юрист Игорь Баранников в эфире Юрия Романенко прокомментировал ситуацию с обновлением данных военнообязанных в Украине.
По его словам, паника в интернете относительно штрафов за неявку в территориальные центры комплектования (ТЦК) во многом преувеличена.
"На самом деле, просто так наложить штраф по статье 210 КУАПа очень сложно", - заявил Баранников. Он пояснил, что если информация о человеке есть в других реестрах, таких как избирательный, имущественный или демографический, то штраф не может быть применен.
Юрист подчеркнул, что для людей, которые уже стоят на учете и не обновили данные до 16 июля, риска практически нет. "Я не вижу разницы между человеком, который стоит на учете и не обновился до 16-го, и тем, кто обновился, но точно так же стоит на учете. У обоих идентичные данные, если ничего не менялось", - отметил эксперт.
Юрист подчеркнул, что для людей, которые уже стоят на учете и не обновили данные до 16 июля, риска практически нет. "Я не вижу разницы между человеком, который стоит на учете и не обновился до 16-го, и тем, кто обновился, но точно так же стоит на учете. У обоих идентичные данные, если ничего не менялось", - отметил эксперт.
Баранников также рассказал о возможности получения электронного военного билета:
"Люди, которые имели приписное свидетельство, но не получили своевременно военные билеты, могут спокойно получить их через "Резерв плюс", если они не стоят на учете".
Эксперт подтвердил, что электронный военно-учетный документ является обязательным для приема, и правительство это гарантировало. "Я слышал разговоры, что поначалу после 18-го некоторые руководители ТЦК давали команду не принимать такие документы, но по-моему, эти разговоры уже ушли", - добавил юрист.
По словам Баранникова, он лично помогал людям получать электронные документы.
"Эти документы принимаются не только на границе, но и в учебных заведениях, по крайней мере, в тех, которые я знаю", - подчеркнул он.
Юрист также отметил, что появление электронных документов значительно упростило процесс учета военнообязанных и уменьшило возможности для злоупотреблений со стороны ТЦК.
Кроме того, юрист рассказал, как защитить свои права при нарушениях со стороны ТЦК и ВЛК.