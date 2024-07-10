Не нужно ходить в ТЦК: в минобороны рассказали, у кого может быть автоматическая отсрочка от мобилизации

У некоторых украинцев есть автоматическая отсрочка от мобилизации, которая не предусматривает походов в ТЦК, рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, ее слова цитирует "Суспільне". Соответствующий функционал, по ее словам, скоро появится в приложении "Резерв+".

Касается эта опция прежде всего студентов дневной формы обучения и родителей, имеющих троих и более детей.

"Это одна из самых востребованных функций наших пользователей. Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически без каких-либо дополнительных заявлений в ТЦК и сбора бумаг, — подчеркнула спикер. — Например, студентам дневной формы обучения и родителям трех и более детей. Ведь эти данные есть у государства, в реестре в том или ином виде".

К примеру, данные о семейных связях имеются в государственном реестре актов гражданского состояния. Правда, иногда данные из ЗАГСа получить не удается. Но обычно такой кейс можно закрыть в электронном формате, рассказала Черногоренко.

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