 
Інформація до новини
0
8-07-2024, 16:00

Оборону ріжуть ЛОМТЯМИ. Літні люди: ДАЛІ - ГІРШЕ! Невдоволення Сирським

Категорія: Новини / Авторська колонка


У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

  


Интервью с ‪@OLEG_STARIKOV‬

00:00 Продвижение

2:30 Прорыв на Север

5:20 Основных сил еще не было

6:52 Самое СТРАШНОЕ

7:30 Старые и новые солдаты

8:20 14 бригад Зеленского

10:32 В первом бою БОЯТСЯ все

11:17 Недовольство Сырским

13:00 Как подбирают назначения?

14:55 Развал боевого товарищества

16:15 Пример Принца Гарри

16:57 Катастрофа Британской армии в Крыму

19:05 Безуглая атакует командование Воздушных Сил

22:03 Дроны войну не выиграют

24:45 Вина ВЛАСТИ

26:50 Война муляжей

31:00 Команды генералов

33:30 Служба в ПВО за деньги

36:25 В НАТО так не возьмут никогда

37:27 Зверства иностранцев в ВСУ

42:15 Китайские военные в Беларуси

47:35 Дикий стрелял бы в Ворохте

49:35 Ворохта новая Врадиевка

52:45 Дискредитация ВСУ. Мордовороты и ТЦК

54:25 Заряда ИДЕОЛОГИИ хватило на год

56:25 Политики МОЛЧАТ




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 