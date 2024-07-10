



Интервью с ‪@OLEG_STARIKOV‬

00:00 Продвижение

2:30 Прорыв на Север

5:20 Основных сил еще не было

6:52 Самое СТРАШНОЕ

7:30 Старые и новые солдаты

8:20 14 бригад Зеленского

10:32 В первом бою БОЯТСЯ все

11:17 Недовольство Сырским

13:00 Как подбирают назначения?

14:55 Развал боевого товарищества

16:15 Пример Принца Гарри

16:57 Катастрофа Британской армии в Крыму

19:05 Безуглая атакует командование Воздушных Сил

22:03 Дроны войну не выиграют

24:45 Вина ВЛАСТИ

26:50 Война муляжей

31:00 Команды генералов

33:30 Служба в ПВО за деньги

36:25 В НАТО так не возьмут никогда

37:27 Зверства иностранцев в ВСУ

42:15 Китайские военные в Беларуси

47:35 Дикий стрелял бы в Ворохте

49:35 Ворохта новая Врадиевка

52:45 Дискредитация ВСУ. Мордовороты и ТЦК

54:25 Заряда ИДЕОЛОГИИ хватило на год

56:25 Политики МОЛЧАТ