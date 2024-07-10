Интервью с @OLEG_STARIKOV
00:00 Продвижение
2:30 Прорыв на Север
5:20 Основных сил еще не было
6:52 Самое СТРАШНОЕ
7:30 Старые и новые солдаты
8:20 14 бригад Зеленского
10:32 В первом бою БОЯТСЯ все
11:17 Недовольство Сырским
13:00 Как подбирают назначения?
14:55 Развал боевого товарищества
16:15 Пример Принца Гарри
16:57 Катастрофа Британской армии в Крыму
19:05 Безуглая атакует командование Воздушных Сил
22:03 Дроны войну не выиграют
24:45 Вина ВЛАСТИ
26:50 Война муляжей
31:00 Команды генералов
33:30 Служба в ПВО за деньги
36:25 В НАТО так не возьмут никогда
37:27 Зверства иностранцев в ВСУ
42:15 Китайские военные в Беларуси
47:35 Дикий стрелял бы в Ворохте
49:35 Ворохта новая Врадиевка
52:45 Дискредитация ВСУ. Мордовороты и ТЦК
54:25 Заряда ИДЕОЛОГИИ хватило на год
56:25 Политики МОЛЧАТ