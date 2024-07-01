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Сьогодні, 14:00

Не буди ЛИХО, поки тихо! Стариков: комбати перемогли генералів. Спочатку РОЗВАЛЯТЬ ВСУ, потім країну!

Категорія: Новини / Авторська колонка


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 00:00 Порох Торецка и Часового Яра

3:40 ВСУ подловили на ротации

4:37 Кладбище Содоля

5:35 Продвижение с Юга

7:15 Воюют ТОЛКОВО!

10:45 Городские бои в Волчанске

12:20 Война ТРЕХ КВАРТАЛОВ

14:00 Города-крепости

16:25 Де Залужный?

17:07 Новые генералы

18:20 Люди Сырского

20:15 Качество приказов

24:50 Так в АРМИИ НЕ БЫВАЕТ!

26:00 Стратегии НЕТ

28:30 ПАРАДОКС угрозы. Демарш США

35:10 Американцы ВСЕ ПОНИМАЮТ

37:00 Все идет к БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ

39:40 Годовщина Сараево

40:45 Не буди лихо! 42:05 Пустынный Крым

43:45 Шахедно-ракетный террор 47:00 Это ничего НЕ РЕШИТ

49:00 Стратегическая мудрость 51:00 На подхалимов НЕЛЬЗЯ опереться

54:40 Произвол ТЦК народ УСТРАИВАЕТ




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