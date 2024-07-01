Автор: Александр ШЕЛЕСТ
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00:00 Порох Торецка и Часового Яра
3:40 ВСУ подловили на ротации
4:37 Кладбище Содоля
5:35 Продвижение с Юга
7:15 Воюют ТОЛКОВО!
10:45 Городские бои в Волчанске
12:20 Война ТРЕХ КВАРТАЛОВ
14:00 Города-крепости
16:25 Де Залужный?
17:07 Новые генералы
18:20 Люди Сырского
20:15 Качество приказов
24:50 Так в АРМИИ НЕ БЫВАЕТ!
26:00 Стратегии НЕТ
28:30 ПАРАДОКС угрозы. Демарш США
35:10 Американцы ВСЕ ПОНИМАЮТ
37:00 Все идет к БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ
39:40 Годовщина Сараево
40:45 Не буди лихо! 42:05 Пустынный Крым
43:45 Шахедно-ракетный террор 47:00 Это ничего НЕ РЕШИТ
49:00 Стратегическая мудрость 51:00 На подхалимов НЕЛЬЗЯ опереться
54:40 Произвол ТЦК народ УСТРАИВАЕТ