В Киеве в результате российской атаки полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба компании.

“В Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети”, — говорится в сообщении.

Энергетики уже работают на местах. Большинство домов будет запитано по резервным источникам в ближайшее время.





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