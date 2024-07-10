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8-07-2024, 20:00

Росіяни пошкодили 3 трансформаторні підстанції Києва

Категорія: Новини / Події

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В Киеве в результате российской атаки полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба компании.

“В Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети”, — говорится в сообщении.

Энергетики уже работают на местах. Большинство домов будет запитано по резервным источникам в ближайшее время.


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