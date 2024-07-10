Уже через несколько недель лидеры 32 стран НАТО соберутся на саммит в Вашингтоне. Одним из главных вопросов Вашингтонской встречи, как ожидается, станет не только поддержка Украины, но и ее будущее в Альянсе.
Лидеры 32-х стран НАТО соберутся в июле в Вашингтоне (фото: Getty Images)
Как рассказал РБК-Украина глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко, получение приглашения в НАТО - это программа максимум на Вашингтонский саммит.
Еще одним важным вопросом, который Украина хотела бы видеть в повестке дня саммита в Вашингтоне, является продолжение поддержки украинцев в отражении агрессии РФ. В мае вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что этот саммит должен "стать площадкой для принятия стратегических решений" по усилению украинской ПВО.
В частности, как предполагал Зеленский в интервью The New York Times, на саммите НАТО могут принять решение о дополнительных системах Patriot для Украины.
Что Украина может получить на саммите НАТО
Скорее всего, желание Украины получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне снова останется неудовлетворенным. В апреле The New York Times написала, что против приглашения Украины выступают Германия и США, а затем это подтвердила и вице-премьер Стефанишина.
Американскую позицию фактически подтверждала посол США при НАТО Джулиан Смит. В конце мая она заявила, что приглашение Украины в Альянс не будет стоять на повестке дня Вашингтонского саммита. Однако, по словам посла, решение саммита будет содержать "новые формулировки" по поводу стремления Украины стать членом НАТО.
Сейчас в Альянсе ведутся дискуссии вокруг того, какими именно должны быть эти "новые формулировки" по поводу членства Украины. В частности, на замену уже привычному заверению, что "дверь" НАТО открыта для Украины, может прийти новый термин - "мост" к членству.
По информации CNN, за слово "мост" (которое упоминается и в соглашении безопасности между Украиной и США) в решении саммита выступают Вашингтон и Берлин, тогда как восточный фланг НАТО и Британия настаивают на обещании "необратимого пути" (такая формулировка озвучивалась генсеком Альянса). Скорее всего, по мнению Мережко, в решении саммита НАТО лидеры 32 стран используют первую формулировку - "мост".
Столтенберг предложил НАТО пообещать Украине долгосрочную поддержку
Кроме того, Вашингтонский саммит НАТО также сконцентрируется на помощи Украине в войне с РФ. В преддверии саммита Столтенберг предложил странам НАТО взять на себя обязательство поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
С начала полномасштабного российского вторжения страны НАТО в целом предоставляли Украине около 40 миллиардов евро военной помощи каждый год. Столтенберг предложил закрепить этот размер помощи на 5 лет вперед. Это позволило бы предотвратить уменьшение поддержки Украины, например, в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, неоднократно угрожавшего прекратить помогать Украине.
В настоящее время в НАТО нет консенсуса по поводу предложенного Столтенбергом долгосрочного плана. Против него, в частности, выступила Италия. Но генсек планирует вынести этот вопрос на обсуждение Вашингтонского саммита.
И даже если на саммите НАТО не придут к согласию по идее Столтенберга, это не станет трагедией для Украины. Как считает Мережко, долгосрочные обязательства поддержки имеют свои недостатки. Во-первых, война может закончиться раньше. Во-вторых, потребности Украины в будущем могут увеличиться.
В ходе подготовки материала использовались публикации CNN и The New York Times, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, президента Украины Владимира Зеленского, посла США при НАТО Джулиан Смит, а также комментарий главы комитета ВРУ по внешней политике Александра Мережко.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о том, как Украина идет к членству в НАТО от обретения независимости до сегодня.
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