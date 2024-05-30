На встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Источник: посол США при НАТО Джулиан Смит на пресс-конференции накануне встречи глав МИД Альянса в Праге, корреспондент "ЕвроПравды"

Детали: Посол Смит сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу и что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине.

Исходя из ее заявления, принципиальное решение об этом уже есть и по нему построен консенсус. Активные дискуссии по этому поводу будут продолжаться в Праге.

"В решении саммита будут новые формулировки по Украине относительно ее стремления стать членом НАТО. Решение не будет идентичным тому, что звучало в прошлом году (на саммите в Вильнюсе)", – заявила представительница США.

Она отметила, впрочем, что окончательная формулировка еще не согласована: "Еще нужны переговоры по этому поводу, но уже сейчас от союзников звучат интересные идеи"

Впрочем, посол подчеркнула, что Киев не должен рассчитывать, что эта дискуссия выйдет на наиболее желательный для Киева вариант политического приглашения к членству. "Приглашение Украины к членству не будет рассматриваться в этот раз, это малореально. Вместо этого мы сфокусируемся на предоставлении пакета поддержки, который позволит проложить мост к членству", – пояснила она.

Напомним:

В Праге состоялся также неанонсированный саммит по поставкам снарядов для ВСУ, где обсуждают разрешение стрелять по России.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне приграничных боев на Харьковщине.

В Праге также будут продолжаться дискуссии об избрании нового генсека НАТО, звучат призывы в адрес одного из кандидатов выйти из гонки за эту должность.

Источник