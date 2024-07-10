



В Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию во Всесвятском храме, расположенном на Новогородском (Таировском) кладбище Одессы. В 9-ю пятницу по Пасхе Православная Церковь отмечает праздник иконы Божией Матери «Знамение» Курско-Коренная. В Знаменском храме Одессы в престольный день праздничное богослужение совершили архиерейским чином. 1-го июля, в день памяти святого праведного Ионы, Одесского чудотворца, викарий епархии архиепископ Южненский Диодор возглавил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы в сослужении архиепископа Арцизского Виктора, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко, наместника Свято-Пантелеимоновского Одесского мужского монастыря архимандрита Анастасия, гостей и клириков Одесской епархии. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, помощник настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Мирослав Вдодович встретил в соборе Чрезвычайного и Полномочного посла Австрии в Украине Арада Бенкьо и Чрезвычайного и Полномочного посла Швейцарии в Украине Феликса Бауманна. В Одесской духовной семинарии начался прием документов на дневное и заочное отделения. Одесская духовная семинария - высшее духовное учебное заведение Украинской Православной Церкви, готовящее священнослужителей, а также регентов-псаломщиков церковного хора, иконописцев и мастеров церковного художественного шитья. Прием документов проходит с 17-го июня по 15-е августа с 9-ти до 17-ти часов в рабочие непраздничные дни. Телефон для справок: +38 099 530 82 11 Viber, Telegram, WhatsApp Один из вопросов, который волнует человечество на протяжении многих тысяч лет – это вопрос предназначения человека в этом мире. Много философов, ораторов, мыслителей находили свои ответы, но помогали ли они? Христианство дает несколько однозначных тезисов по этому поводу. По отношению к Богу назначение человека состоит в том, чтобы он познавал своего Создателя и прославлял Его. Соответственно этому Спаситель заповедал нам: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрые дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех» (Мф. 5,16). На эту цель человека, как на самую главную, указывали и древние святые отцы Церкви. Во-вторых, по отношению человека к самому себе назначение его в том, чтобы он, как созданный по образу Божию с нравственными силами, старался постоянно развивать и совершенствовать их через упражнение в добрых делах, и, таким образом, более и более уподоблялся своему Первообразу: «Будите убо... совершени, якоже Отец ваш небесный совершен есть» (Мф. 5,48). Главная же цель человека - в общении или живом союзе с Богом. Поэтому сердце наше бывает довольно только тогда, когда в нем есть Бог. И никто кроме Бога не может наполнить сердце радостью и миром. Соломон много знал, многим обладал и многим наслаждался; но все это наконец должен был признать суетою и крушением духа. Один покой для человека в Боге. Феодор, епископ Едесский так учит о цели человека: «Цель жизни нашей есть блаженство, или, что все равно, Царство Небесное или Царство Божие, которое состоит не только в том, чтобы зреть царственную, так сказать, Троицу, но и в том, чтобы получать Божественное влияние и как бы принимать обожение, и в сем влиянии находить исполнение и совершение всех недостатков и несовершенств». Царство Небесное – самая главная цель нашей жизни. Поэтому многие люди сбегали от мира, чтоб приобрести мир со Христом!