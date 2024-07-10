По пути на саммит НАТО в Вашингтоне президент Владимир Зеленский посетил Польшу. И на пресс-конференции с премьером Дональдом Туском объявил о подписании соглашения о безопасности.

Среди прочего, там говорится о разработке механизма, при котором польская сторона сможет сбивать российские ракеты в небе над Украиной.

"Я уверен, что наши команды и команды министерств обороны вместе с нашими военными совместно проработают, как мы можем быстро реализовать этот пункт наших договоренностей", - сказал он.

В соглашении указано, что Украина и Польша вместе с партнерами изучат целесообразность перехвата ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши, "соблюдая необходимые процедуры, согласованные государствами и причастными организациями".

Туск заявил, что польская сторона серьезно относится к данному вопросу. По его словам, именно Польша первой начала обсуждать с Украиной возможность сбивать дроны и ракеты.

"Мы давно говорим об этой идее, которая родилась в Польше. Об ответе НАТО на атаки, когда речь идет о ракетах и ​​дронах, которые направляются в сторону Польши, но все еще находятся над Украиной… Это кажется абсолютно логичным", - добавил он.

Дональд Туск допускает, что Польша начнет сбивать ракеты над Украиной (president.gov.ua)

Он также отметил необходимость четкого сотрудничества внутри Альянса, так как подобные действия требуют общей ответственности союзников. В интересах Польши и Украины, чтобы все, что касается безопасности, было подкреплено международной солидарностью.

Нынешняя риторика демонстрирует перемену в подходах. Если раньше при массированных атаках Польша лишь поднимала свои F-16 и отчитывалась об очередной "напряженной ночи", то теперь, кажется, намерена действовать решительнее. По словам Туска, будет нелегко, поэтому он и польский президент Анджей Дуда подключат партнеров по НАТО. Чтобы определить, как можно организовать перехват над Украиной.

Весной бывший министр обороны и эксперт по вопросам безопасности Януш Онишкевич предположил, что на саммите НАТО, который в эти дни проходит в Вашингтоне, могут согласиться на применение союзнических средств ПВО. Хотя, конечно, для этого требуются политические решения и доступ к полной информации о ситуации в украинском небе.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер накануне допустил, что тему вынесут на обсуждение. По крайней мере, у Польши есть возможность ее инициировать.

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко называет неслучайным соглашение с Польшей как раз в преддверии саммита.

"В его рамках будут обсуждать, как тем или иным образом улучшить украинскую систему ПВО. Думаю, соглашение ложится в комплекс того, как подтолкнуть отдельные страны, чтобы они были готовы к определенным действиям. Чтобы в НАТО увидели, что есть согласованная позиция как минимум Украины и Польши о готовности сбивать российские ракеты. Надеюсь, это ускорит процесс", - рассказал он РБК-Украина.

Другой вопрос - как это можно реализовать и на какую глубину украинской территории.

От Patriot до F-16. Как могло бы выглядеть "закрытое небо" над западом Украины

Официальный Киев с 2022 года призывал ввести бесполетную зону. На что партнеры не решились, отдав предпочтение точечному усилению противовоздушной обороны. За два года потенциал значительно вырос, силы ПВО сбивают большую часть дронов и ракет, но, к сожалению, не все.

Поиск других вариантов продолжается. В мае спикер МИД Польши Павел Вронский подтвердил, что Украина обращалась с запросом на помощь в перехвате ракет. По его словам, разговоры начались из-за мартовского инцидента, когда российская ракета 39 секунд находилась в польском воздушном пространстве.

Он также отметил, что привлечение польской ПВО оценивали на предмет последствий. То есть специалисты должны прийти к согласию относительно того, при каких условиях можно сбивать ракеты. Отдельно делался акцент на невозможности физического переноса зенитно-ракетных комплексов в Украину.

Приблизительно тогда же начались обсуждения в НАТО. "За" выступали Польша, Великобритания, Франция и Канада, "против" - Германия и США, сообщал немецкий таблоид Bild.

Фото: Польша могла бы "закрыть" западную часть Украины на 50 км, но для этого нужно задействовать системы Patriot (wojsko-polskie.pl)

О том, какие средства ПВО могли бы задействовать, официально не говорят. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обращает внимание: у Польши есть комплексы дальнего, среднего и малого радиуса.

"Но на сколько вглубь территории Украины их могут использовать? Если на 10-20-30 км, то это ни о чем. Чтобы реально влиять на угрозы в украинском небе, нужно применять тот же Patriot, например, на расстояние хотя бы на 80 км. Потому что в зоне 10-20 км от границы российские ракеты если и появляются, то очень редко", - отметил он в беседе с изданием.

Формулировка "в направлении Польши", по его мнению, может означать работу польских ЗРК по ракетам, которые приближаются на 30-50 км до западной границы Украины. Что касается "шахедов", дальнобойные системы типа Patriot, конечно, сбивать их не будут. А только комплексы малого и среднего радиуса на расстояниях до 20 км.

"Иногда на Западную Украину залетают крылатые Х-101 и аэробаллистические "Кинжалы". Но мне кажется, вряд ли польские Patriot смогут настолько качественно работать на опережение, как это делает с "Кинжалами" ПВО над Киевом. В принципе много нюансов с номенклатурой польских систем ПВО. Возможности Польши в том, чтобы закрыть небо, не безграничны", - говорит эксперт.

Еще один момент - синхронизация действий на высоком уровне. Поскольку без нее возможна ситуация, когда, например, украинская ракета сбивает польскую, и в итоге российская поражает цель. Проблема в том, что у Польши преимущественно западные системы, в то время как на западе Украины преобладают комплексы советского образца.

Однако раз уж тема поднимается руководством обеих стран, вероятно, от дискуссий переходят к практической реализации. Не исключено, что некоторые этапы согласованы и даже могли проводиться учения. "Скорее всего, что-то готовится", - полагает Коваленко.

По мнению Мусиенко, механизм можно реализовать двумя способами. Самый эффективный - задействование польских многоцелевых истребителей F-16. Которые запускают ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью поражения порядка 100 км.

"Причем действовать они могли бы непосредственно над Украиной. Ничего страшного не вижу, если появится такое соглашение. В конце концов мы к этому идем, мы хотим стать членом НАТО и это абсолютно нормальная для нас история. Если Украина разрешит полеты, польские F-16 смогут взять на себя патрулирование некоторых районов Львовской области, Волынской и так далее", - отметил он.





Фото: польские F-16 в небе Украины могли бы стать самой эффективной защитой от дроно и крылатых ракет (wikipedia.org)

Второй способ - перемещение наземных средств ПВО. Тогда появится возможность создать бесполетную зону на западе страны на 50-100 км в зависимости от типа ЗРК. "Есть два пути, других я не вижу", - добавил собеседник.

Зачем привлекать НАТО и стоит ли ждать позитивного решения

Опрошенные эксперты соглашаются: Польша не примет решение сбивать дроны и ракеты над Украиной без согласования с НАТО. И с этим связано желание обсудить инициативу на саммите.

"Она с самого начала выбрала формат активных консультаций. Хочу напомнить, что раньше Варшава обращалась в Альянс за разъяснением, как действовать при массированных атаках, в том числе, когда ракеты залетают на ее территорию. Чтобы потом не получать никаких негативных фидбеков от НАТО. Мы понимаем, что консультации могут вестись. И хорошо, что теперь есть соглашение, которое подкрепляет позицию двух стран", - отметил Мусиенко.

Смысл переговоров в рамках НАТО есть и с той точки зрения, чтобы обеспечить боекомплектом для ПВО не только Украину, но и Польшу. А в идеале - привлечь и Румынию, через которую ранее на Рени и Измаил летали "шахеды", объясняет Александр Коваленко.

Кроме того, раньше россияне использовали воздушное пространство Молдовы, чтобы долететь до западных областей. И вполне возможно, Румыния могла бы закрыть большую часть молдавского неба своими средствами ПВО. Вариаций много, главное, чтобы партнеры действовали, а не разговоры разводили, подчеркнул он.

Что касается саммита, возможность сбивать ракеты над Украиной точно обсудят в Вашингтоне, уверен Мусиенко.

"Ближайшие дни будут определяющими в рамках работы над тем, насколько это может стать реальным. Надеюсь на решение в самой близкой перспективе. Как раз появился аргумент не в пользу тех, кто боится пересекать "красные линии" Путина, - вчера Россия совершила ужасное преступление, ударив по больницам в Киеве", - отметил он.

Отметим, Россия неоднократно говорила, что перехват ракет над Украиной третьей стороной сделает ее участницей конфликта. И будет расценивать объекты на ее территории как "легитимные военные цели". Таким образом, угроза прилетов по Польше может стать сдерживающим фактором как для самой страны, так и для НАТО.

Но это не станет поводом ограничить Польшу в коллективной защите, полагает Коваленко.

"В противном случае это будет беспрецедентным позором. Потому что Польша ни на кого не нападает, и, если будут какие-то условности в отношении ст.5, Россия сможет использовать гибридную агрессию для нападения на любую другую страну НАТО. Думаю, этого не произойдет. А Москва пусть только попробует. Она любит рисовать "красные линии", каждый раз появляется новая", - добавил эксперт.

При подготовке материала использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, польского премьера Дональда Туска, спикера Госдепа США Мэтью Миллера, текст соглашения о безопасности, комментарии военных экспертов Александра Мусиенко и Александра Коваленко.





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