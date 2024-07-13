Несколько крупных спонсоров Демократической партии США поставили на паузу перевод пожертвований на сумму в $90 млн до тех пор, пока партия не заменит президента США Джо Байдена другим претендентом на выдвижение кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Ранее СМИ писали, что против участия Байдена в выборах строят заговоры влиятельные демократы.

По информации собеседников издания, ветераны администраций Барака Обамы и Билла Клинтона заказывают опросы, переманивают лидеров Демократической партии в свой лагерь, проводят работу с донорами партии и открыто борются с Байденом.

“Очень тесно связанные друг с другом демократы, в основном из администраций Обамы и Клинтона, ежечасно строят заговор, как заставить его быстро снять свою кандидатуру”, — говорится в материале.

Издание называет их “неофициальным комитетом по отмене выборов президента”, который растёт с каждым днём.

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