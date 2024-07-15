Продолжается мобилизация в Украине, и в Министерстве обороны рассказали, автоматически ли всем выпишут штрафы за необновление военно-учетных данных.

Как передает УНИАН, об этом рассказал директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины полковник Марк Андрусяк. В частности, у него спросили, всем ли автоматически будут выписаны штрафы за несвоевременное обновление военно-учетных данных.

"Законом Украины и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафов за выявленные административные правонарушения в течение 3 месяцев с момента выявления этого правонарушения до одного года с момента его совершения", - сказал Андрусяк.

Также, у него спросили, грозит ли лицу штраф в том случае, если не обновлены личные данные по уважительным причинам, например, из-за больничного.

"На сегодня, законом предусмотрено обязательное требование обновления данных гражданами Украины в течение 60 суток. Возможности продления этого срока на период лечения или других определенных обстоятельств законодательством не предусмотрено. И в любом случае, после 17 июля в отношении тех граждан, которые несвоевременно обновили учетные данные, будут открыты административные правонарушения", - отметил Андрусяк.

В то же время, по его словам, граждане смогут обжаловать такие решения в суде, предоставляя подтверждающие документы, что действительно они это не могли сделать своевременно. Кроме того, у него спросили, кто имеет полномочия выписывать штраф, и каким образом будет осуществляться оповещение о штрафах.

"Полномочия о наложении штрафов имеют исключительно Территориальные центры комплектования и социальной поддержки", - подчеркнул Андрусяк. Он сказал, что факт выявления правонарушения может осуществить технический работник ТЦК.

"По информации, которая есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, который все больше знают как систему "Оберіг", он может это увидеть. Выявление факта этого правонарушения он документально оформляет и передает руководителю ТЦК для составления протокола", - сказал Андрусяк.

Вместе с тем, у него спросили, могут ли оштрафовать человека, если он обновил контактные данные, но не прошел ВВК. "Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами - это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статью 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации добавлена еще одна обязанность граждан - это прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - сказал Андрусяк.

Он добавил, что законодательством предусмотрено, что за отдельные правонарушения должны накладываться отдельные штрафы.