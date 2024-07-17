Представители США, Великобритании, Украины и стран Евросоюза выразили во вторник недоумение в связи с прошедшим сегодня в Совете Безопасности ООН заседанием на тему международного сотрудничества в интересах более справедливого, демократичного и устойчивого миропорядка. Россия является председателем СБ ООН в этом месяце, она же инициировала заседание на эту тему.

Представители некоторых стран-членов ООН отметили, что государство, которое незаконно вторглось на территорию соседней страны и уже два с половиной года бомбит мирное население, при этом с высокой трибуны призывает к международному сотрудничеству.

Перед началом заседания СБ ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица вышел к журналистам и от лица делегаций 52 стран, включая США, зачитал совместное заявление.

«Через несколько минут Российская Федерация начнет заседание Совета Безопасности по многостороннему сотрудничеству для более демократического и устойчивого миропорядка — и это на фоне своей жестокой военной агрессии против Украины, — сказал Кислица. — Эта тема обсуждения — еще одно свидетельство лицемерия России. Сегодняшнее заседание не должно отвлечь международное сообщество от того факта, что Россия грубо нарушает Устав ООН и злоупотребляет работой Совета Безопасности, при этом цинично пытаясь представить себя защитницей многостороннего миропорядка. Мы еще раз подчеркиваем наше абсолютное осуждение российской агрессии против Украины и нашу поддержку политической независимости Украины, ее суверенитета и ее территориальной целостности».

На заседании СБ ООН председательствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он обвинил США и их союзников в политической и экономической гегемонии в мире и заявил, что же формируются новые альянсы, способные противостоять американской гегемонии.

«Действия Соединенных Штатов и их союзников, конечно же, мешают международному сотрудничеству и построению более справедливого мира, — сказал министр Лавров. — Берут в заложники целые страны и регионы, не дают народам реализовать записанные в уставе суверенные права, отвлекают от столь необходимой совместной работы по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах, от работы по сокращению глобального неравенства, ликвидации угроз терроризма и наркопреступности, голода и болезней, — сказал министр Лавров. — Убежден, что это положение можно исправить, разумеется, при наличии доброй воли».

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд напомнила, что в 1959 году СССР подарил ООН бронзовую скульптуру человека, который перековывает меч в инструмент для культивирования посевов. Скульптура называлась «Перекуем мечи на орала» и символизировала стремление к отказу от решения конфликтов путем войны. Томас-Гринфилд отметила, насколько Россия сегодня далека от реализации этого стремления. Постпред ООН осудила вторжение России в Украине и заявила, что именно Россия угрожает более устойчивому миропорядку.

«ООН была создана именно для такого момента, как сегодня, — сказала Томас-Гринфилд. — Мы должны объединиться вокруг Устава ООН и его основополагающих принципов — суверенитета, территориальной целостности, мира и безопасности. Мы должны реализовывать в жизнь суть международного сотрудничества — это не должно быть только политически модное слово, это средство к достижению прогресса по вопросам, которые всех нас касаются».

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд описала тот миропорядок, к построению которого, по ее словам, Россия стремится. Она обратилась напрямую к председателю СБ ООН — министру Лаврову.

«Господин председатель, пока вы нам рассказываете о том, как миропорядок может стать более справедливым, демократичным и устойчивым, ваша армия систематически бомбит мирное население Украины, продолжая неспроспровоцированную военную агрессию, грубо нарушая Устав ООН, — сказала Барбара Вудворд. — Это справедливо — пытаться аннексировать территорию другого государства? Это демократично — пытаться подчинить себе граждан другой страны? Это устойчивый миропорядок — начать войну, в которой погибли и были ранены более 500-от тысяч ваших же собственных граждан? Война в Украине — это жестокое напоминание о том, к какому именно миропорядку Россия стремится».

Перед началом заседания постоянный представитель Евросоюза при ООН Ставрос Ламбринидис вышел к журналистам и от лица стран-членов Евросоюза зачитал заявление, в котором осудил действия России в Украине.

«Страна-член ООН, которая сейчас занимает место председателя Совбеза — органа ООН, отвечающего за сохранение мира и безопасности — сама усиливает нападения на гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе на больницы и электростанции, — сказал Ставрос Ламбринидис. — Россия грубо нарушает международные законы и принципы Устава ООН, совершив незаконное вторжение в Украину, и подрывает европейскую и международную безопасность и стабильность».

Ламбринидис отметил, что, несмотря на многочисленные бесплодные усилия ООН остановить множественные конфликты, многостороннее сотрудничество — это единственный приемлемый путь.

«Однако вне зависимости от российских нарушений, многостороннее сотрудничество все же обещает надежду — если мы будет защищать его принципы, — сказал Ставрос Ламбринидис. — Вместе с нашими партнерами по всему миру мы будем продолжать работать над разрешением многих глобальных кризисов — включая российскую агрессию против Украины, ситуацию в секторе Газа и на Ближнем Востоке, в Судане и Демократической Республике Конго, в Гаити и Мьянме».

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