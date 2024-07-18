 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 12:00

Чеська компанія розпочне виробництво патронів та гвинтівок в Україні

Категорія: Новини / Події

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Чешский холдинг Colt CZ начнет производить оружие в Украине, а именно патроны и штурмовые винтовки. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Компании Sellier & Bellot и Česká zbrojovka, принадлежащие к группе Colt CZ подписали соглашения о создании производства оружия в Украине. 

Сообщается, что в Украине будет построен новый патронный завод. Соглашение подписано между Sellier & Bellot и Укроборонсервисом. 

"Для нас большая честь быть избранными украинским правительством для помощи в развитии на украинской земле мощностей по производству боеприпасов малого калибра по стандартам НАТО. Наш вклад будет сосредоточен на поставке оборудования для производства боеприпасов", – сказал генеральный директор Sellier & Bellot Радек Мусил.

По словам главы правительства Украины Дениса Шмыгаля, это важно для обеспечения нашей армии сейчас и демонстрирует высокий уровень заинтересованности в сотрудничестве с нашей оборонной индустрией. 

"Второе соглашение - это производство штурмовых винтовок компании Colt CZ в Украине. Это соглашение между Česká zbrojovka и соответствующим украинским предприятием", – сказал Шмыгаль.


Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 