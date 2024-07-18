Чешский холдинг Colt CZ начнет производить оружие в Украине, а именно патроны и штурмовые винтовки.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Компании Sellier & Bellot и Česká zbrojovka, принадлежащие к группе Colt CZ подписали соглашения о создании производства оружия в Украине.

Сообщается, что в Украине будет построен новый патронный завод. Соглашение подписано между Sellier & Bellot и Укроборонсервисом.

"Для нас большая честь быть избранными украинским правительством для помощи в развитии на украинской земле мощностей по производству боеприпасов малого калибра по стандартам НАТО. Наш вклад будет сосредоточен на поставке оборудования для производства боеприпасов", – сказал генеральный директор Sellier & Bellot Радек Мусил.

По словам главы правительства Украины Дениса Шмыгаля, это важно для обеспечения нашей армии сейчас и демонстрирует высокий уровень заинтересованности в сотрудничестве с нашей оборонной индустрией.

"Второе соглашение - это производство штурмовых винтовок компании Colt CZ в Украине. Это соглашение между Česká zbrojovka и соответствующим украинским предприятием", – сказал Шмыгаль.





Источник