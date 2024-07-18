44% жителей тыловой Украины считают, что время для начала официальных мирных переговоров Украины и России настало, в то же время 35% убеждены, что это не так. Вместе с тем абсолютное большинство опрошенных не согласны с условиями руководителя России Владимира Путина.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA

Детали: Издание акцентирует, что почти половина (49%) жителей центра Украины спокойно воспримет информацию о начале официальных переговоров с Россией. Самый низкий показатель среди тех, кто готов к переговорам, дал запад Украины − 35%.

"А теперь важно отметить, что все-таки не запад больше всего не хочет переговоров, а восток, который ежедневно атакуют российскими КАБами. Только 33% жителей востока Украины готовы к переговорам, и почти столько же (34%) против них. И практически столько же (32%) тех, кто не определился", − пишет ZN.UA.

Показательной издание называет цифру юга Украины. 60% южан считают, что время для официальных переговоров с Россией настало, что почти на 16% превышает средний показатель по Украине.

В то же время большинство украинцев считают, что не нужно соглашаться на выполнение условий, выдвинутых Владимиром Путиным накануне Саммита мира.

В частности, 83% опрошенных не согласны с выведением украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах.

84% опрошенных против того, чтобы отдать эти области агрессору.

77% жителей Украины не могут согласиться с тем, что все западные санкции против России должны быть отменены.

А вот относительно того, что нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины должен быть зафиксирован в Конституции Украины, мнения разошлись: 58% против, 22% за.

Издание акцентирует, что только 9% жителей западной Украины допускают внесение таких изменений в Конституцию. Центр дал 25% согласных, восток − 23%. Больше всего согласны на подобные изменения на юге − 39% жителей этого региона готовы поддержать нейтралитет Украины. А если посмотреть на эту цифру в разрезе возраста, то к нейтралитету больше склоняются южане в возрасте 60+.

Издание отмечает, что в ходе исследования опросили мнение 2027 респондентов в возрасте от 18 лет и что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В то же время акцентируют, что опрашивали людей, которые представляют тыловую часть Украины.

"Основная часть пассионариев-добровольцев или тех, кто вынужденно к ним присоединился, − на фронте. Изучить мнение армии, которая несет на себе все бремя войны и имеет право если не решающего, то наиболее значимого голоса относительно переговоров с Россией, сейчас невозможно. Поэтому считать результаты исследования мнением всей страны нельзя. Это мнение тыла", − пишет ZN.UA.





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