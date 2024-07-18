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Сьогодні, 16:00

Члени Республіканської партії США почали клеїти пластирі на вухо на знак підтримки Дональда Трампа

Категорія: Новини / Політика

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 Съезд Республиканской партии США, который начался в понедельник, сейчас в самом разгаре. На съезде, в частности, презентовали программу партии. 

Главные итоги съезда состоят в том, что Дональд Трамп стал официальным кандидатом от республиканцев на президентских выборах, которые пройдут в Соединённых Штатах в ноябре.  Кроме того, на съезде Трамп определился с кандидатурой своего вице-президента — им в случае победы республиканцев станет сенатор от Огайо и бывший морской пехотинец США Джей Ди Вэнс. В понедельник Трамп появился на съезде партии с большим пластырем на ухе — это следствие недавнего покушения на него. В знак поддержки своего кандидата многие члены Республиканской партии также стали ходить с пластырями на ушах. 

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