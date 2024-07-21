Пользователи сервисов компании Microsoft столкнулись с глобальным IT-сбоем, нарушившим работу авиалиний, банков, государственных служб и компаний во всем мире, передает «Голос Америки».

В компании Microsoft подтвердили сбой в работе сервисов, начавшийся вечером в четверг. В последнем на момент публикации материала статусе, указанном в аккаунте Microsoft 365 на платформе X, говорится, что доступ к сервисам продолжает восстанавливаться.

Помимо Microsoft 365, с техническим сбоем столкнулся сервис Azure, который является облачной платформой Microsoft. На сайте компании указано, что проблемы в работе сервиса появились у пользователей в центральных регионах США.

Из-за сбоя была серьезно нарушена работа авиалиний. По данным сайта FlightAware, занимающегося мониторингом авиаперевозок, в пятницу было зарегистрировано свыше 15 тысяч задержек рейсов, из них более 1100 — полеты в или из Соединенных Штатов.

Как сообщает Reuters, полеты приостановили несколько американских авиаперевозчиков, включая American Airlines, Delta, United Airlines, Allegiant Air и другие. Сбой «может затронуть системы бронирования, регистрацию [на рейс], доступ к посадочному талону и повлиять на некоторые рейсы», сообщила авиакомпания Frontier.

«Мы отслеживаем технические проблемы в Frontier Airlines, приводящие к отменам и задержкам рейсов во всей их сети, — заявил министр транспорта США Пит Буттиджич. — Наше ведомство будет требовать от Frontier и всех авиакомпаний выполнения своих обязательств по удовлетворению потребностей пассажиров».

Аэропорты во всем мире стали предупреждать о проблемах с регистрацией пассажиров, вылетом и принятием рейсов. Так, например, подобные сообщения появились в соцсетях берлинского аэропорта Бранденбург, аэропортов Праги, Дели, Мельбурна и Сиднея.