Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал свой доклад Евросовету о своих недавних поездках в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.

Ранее Орбан передал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю. Премьер объяснил, что для ясности решил выложить весь текст документа, поскольку выдержки из него публиковались в СМИ.

По словам премьера, Украина и Россия не стремятся выступать с инициативами по прекращению огня или переговорам, а для урегулирования нужно внешнее вмешательство.

Орбан также отметил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет обоснованные планы по урегулированию военного конфликта России и Украины, но ждать от него мирных инициатив до выборов не стоит. "Интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет", — пишет Орбан.

Президент США Джо Байден, по словам премьера, не способен изменить текущую "провоенную политику" Вашингтона.

Орбан также считает, что важным посредником между сторонами войны может оказаться Турция. Премьер называет её единственным успешным посредником между Россией и Украиной с начала войны.

Повлиять на события вокруг Украины могут Евросоюз, США и Китай, считает венгерский премьер. Орбан уверен, что для проведения следующего мирного саммита по Украине необходимо привлечение Пекина и возобновлении прямых дипломатических контактов с Россией при сохранении нынешних политических контактов на высоком уровне с Киевом.

Китай, как отмечает Обран, будет активнее участвовать в урегулировании ситуации вокруг Украины, если его шансы на успех будут близки к определённым, но пока это не так.

Евросоюз раскритиковал поездку Обрана к лидерам Украины, России, Китая и США. Европарламент на днях обнародовал заявление, в котором осудил премьера Венгрии за визит в Москву, назвав действия политика вопиющим нарушением принципов внешней политики Евросоюза. Депутаты Европарламента подчеркнули, что визит был личной инициативой Орбана, и что он не представлял интересы ЕС.

Депутаты заявили, что Венгрия как страна ЕС должна быть наказана за визит своего главы в Москву, не согласованный с Евросоюзом.

Европарламент в своей резолюции указал, что поддерживает мирный план, предложенный Зеленским, и что пока идёт война, ЕС будет неуклонно поддерживать Украину.

Венгрии сейчас занимает место страны-председателя Евросоюза. 16 июля Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством. Еврокомиссия решила бойкотировать полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС в ответ на "неоднозначные поездки Виктора Орбана в Москву и Пекин, которые многие сочли оскорблением политического единства блока".

Сам Обран ранее заявлял, что не выступал от имени всего Евросоюза, а лишь хоте узнать позиции воюющих сторон.

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