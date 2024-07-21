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Екатерина Онищенко, выпускница Одесского лицея №31, завоевала бронзовую медаль на международной олимпиаде по биологии в Астане (Казахстан). Это одна из двух наград украинской сборной.
Директор Департамента образования и науки Елена Буйневич отметила:
Это невероятная гордость за наших детей! Нет смысла объяснять, в каких неравных условиях живут и учатся представители разных стран... и тем ценнее глубина знаний юных украинцев.