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20-07-2024, 16:00

Одеситка стала бронзовим призером міжнародної олімпіади з біології

Категорія: Новини / Наука та освіта

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Екатерина Онищенко, выпускница Одесского лицея №31, завоевала бронзовую медаль на международной олимпиаде по биологии в Астане (Казахстан). Это одна из двух наград украинской сборной.

Директор Департамента образования и науки Елена Буйневич отметила:

Это невероятная гордость за наших детей! Нет смысла объяснять, в каких неравных условиях живут и учатся представители разных стран... и тем ценнее глубина знаний юных украинцев.


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