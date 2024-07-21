Застройщик вечером 19 июля снес историческую усадьбу Зеленских на улице Конисского, 22 в Шевченковском районе столицы. Общественные активисты заметили на площадке строительную технику и вызвали полицию, однако помешать работам не смогли. Как сообщил активист Дмитрий Перов, полицейские лишь опросили водителя экскаватора, осуществлявшего демонтаж здания. Теперь на месте исторической усадьбы 1890-го года строения планируют построить ЖК «Тургеневъ».

В Департаменте охраны культурного наследия назвали действия застройщика "дерзким и циничным самоуправством". Как отметила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева, всего два дня назад общественная организация «Наследие Киев» подала в Департамент пакет документации по присвоению зданию статуса памятника. Застройщик воспользовался тем, что до сих пор зданию не был присвоен такой статус.

Она добавила, что городской голова ранее поддержал петицию киевлян по поводу сохранения 130-летнего здания. Полиция сообщила, что строительную технику изъяли и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины.





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