сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает В 10 классе учащиеся будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, знакомиться с принципами управления и планирования, изучать вооружение и военную технику. Об этомпресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает Korrespondent.net

Отмечается, что обновленный проект предмета Защита Украины отражает реалии и вызовы, с которыми сталкивается Украина. Программа будет одинаковой для всех учащихся независимо от пола.

Содержание предмета охватывает широкий спектр тем, включая инновационные технологии, информационную безопасность и медицинскую помощь.

"Сегодня наша задача - подготовить молодежь к вызовам стремительно меняющегося современного мира. Мы стремимся развивать у подростков критическое мышление, умение адаптироваться и реагировать. Обновление программы предмета Защита Украины направлена ​​на формирование важных жизненных навыков: от оказания первой помощи до понимания современных технологий", - заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

В 10 классе учащиеся будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, знакомиться с принципами управления и планирования, изучать вооружение и военную технику. Значительное внимание будет уделяться практическим навыкам: ориентированию на местности, основам инженерной фортификации и стрелковой подготовке.

Программа 11 класса фокусируется на развитии военных технологий, особенностях информационной безопасности, углублении знаний о медицинской помощи. Важным аспектом является изучение методов защиты гражданского населения в условиях кризиса, возможностей и способов обороны Украины.