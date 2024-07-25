Главное:

- он заявил, что решил сойти с президентской гонки, чтобы "спасти демократию", "объединить нацию", передать "эстафету новому поколению" и позволить звучать "молодым голосам" (напомним, Камале Харрис в этом году исполняется 60 лет).

- поддержал выдвижение своего вице-президента Камалы Харрис. "Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером и лидером для нашей страны".

- Трампа он в своей речи не упомянул, но заявил, что "в Америке не правят короли и диктаторы"

- говоря о своих достижениях, Байден упомянул Украину. Он сказал, что "США в этом столетии не воюют нигде". При этом "мы сделали все для того, чтобы остановить Путина, не дать ему возможность захватить Украину, причинить еще больший ущерб".