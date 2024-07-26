Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель Обама выразили поддержку вице-президенту Камале Харрис в выдвижении в президенты США от демократов. Об этом они написали в соцсети X.

Барак Обама назвал Харрис своим другом. Мишель Обама отметила её позитивный настрой, чувство юмора и способность дать "свет и надежду людям по всей стране".

Таким образом, Харрис поддержало подавляющее большинство лидеров Демократической партии. Официально её кандидатуру должен выдвинуть съезд партии в августе. Большинство его делегатов, которые ранее готовы были выдвинуть кандидатуру победившего на праймериз действующего президента Джо Байдена, уже заявили, что будут голосовать за Харрис.

При этом ряд комментаторов отмечал, что Барак Обама, в отличие, например, от Билла и Хиллари Клинтон, не выступил прямо в поддержку Харрис сразу после сообщения Байдена о том, что он не будет баллотироваться и советует поддержать Харрис. На это обращал внимание и республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп. В своём после Обама пишет, что позвонил Харрис и пообещал ей поддержку уже некоторое время назад. Он также пообещал сделать всё для победы вице-президента на выборах.

По последним опросам, Харрис сократила отрыв от пока лидирующего в среднем по стране Дональда Трампа, её рейтинг в среднем на несколько пунктов выше, чем был у Байдена.

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